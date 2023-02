पाकिस्तान ने अफगानी मरीजों को घुसने से रोका तो तालिबान ने दबा दी ‘दुखती नब्ज’, तोरखम बॉर्डर पर दोनों के सैनिक भिड़े- जमकर गोलीबारी

तालिबान के काबुल पर हथियारों के दम पर कब्जे के बाद से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है।

अफगान तालिबान से बिगड़ता रिश्तों भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। (Express Photo)

Pakistan Afghan Taliban Firing: अफगान तालिबान के अधिकारियों ने पाकिस्तान सरकार पर वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए सीमा पार से मुख्य व्यापार एक रास्ता तोरखम बॉर्डर को बंद कर दिया है। इससे पहले पाकिस्तान ने अफगानी मरीजों और उनके तीमारदारों को इलाज के लिए अपनी सीमा में आने से रोका था। इस मामले को लेकर सोमवार सुबह पाकिस्तान बॉर्डर गार्ड्स और अफगान तालिबान फोर्सेस के बीच जमकर गोलाबारी की खबर है। इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में दोनों तरफ के लोगों के मरने की आशंका है। हालांकि, अभी तक मरने वालों की संख्या की पुष्टि नहीं की गई है। बढ़ता जा रहा अफगान तालिबान और पाकिस्तान का विवाद ‘द डॉन’ में छपी खबर के मुताबिक तोरखम के अफगान तालिबान कमिश्नर ने पुष्टि करते हुए कहा कि ट्रैवल और ट्रांजिड ट्रेड के लिए बॉर्डर प्वाइंट को बंद कर दिया गया है। काबुल पर हथियारों के बल पर कब्जे के बाद से ही अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही आर्थिक तौर पर दिवालिया होने के काफी करीब पहुंच चुका पाकिस्तान एक के बाद एक भयानक मुश्किलों से घिरता जा रहा है। सीमा पर आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के हमलों के बीच अब अफगान तालिबान ने भी उसकी परेशानियों को बढ़ा दिया है।

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram