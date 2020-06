PAK की नेशनल असेंबली में PM इमरान खान ने ओसामा-बिन-लादेन को बताया ‘शहीद’, बोले- सारी दुनिया की जिल्लत हमने उठाई

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल असेंबली में कुख्यात आतंकी ओसामा-बिन-लादेन को शहीद बता दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारे मुल्क में घुस आया और उसने ओसामा को मार कर शहीद कर दिया। दुनिया भर के मुल्क इसके बाद हमें कोसने लगे। हमें कई सालों से आतंक के मोर्चे पर जिल्लत का सामाना करना पड़ा है।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इमरान खान यह कहते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान कहते हैं, अमेरिका से जिस तरह हमने वॉर ऑफ टेररिज्म में उनका साथ दिया और जो जिल्लत उठानी पड़ी मेरे मुल्क को। मैं नहीं समझता कोई मुल्क वॉर ऑफ टेररिज्म में किसी का साथ दें और फिर उसी मुल्क को भला बुरा कहें। वह (अमेरिका) अफगानिस्तान में कामयाब न हों तो भी पाकिस्तान जिम्मेदार है।

उन्होंने आगे कहा कि हम पाकिस्तानियों के लिए दो बेहद शर्मिंदगी वाली घटनाएं हुईं। एक तो अमेरिका ने आकर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार दिया, शहीद कर दिया।उसके बाद सारी दुनिया ने हमें गालियां दीं हमें बुरा भला कहा। हमारा ही सहयोगी हमारे ही मुल्क में किसी को आकर मार रहा है और हमें ही नहीं बता रहा।उनकी जंग के लिए 70 हजार लोग मर चुके हैं. जो भी पाकिस्तानी यहां से बाहर थे उन्हें इस कदर जिल्लत उठानी पड़ी।

#WATCH America came inside Pakistan and killed and martyred Osama Bin Laden. After which all the countries cursed us. Pakistan has faced humiliation for many years in war on terror, says Pak PM Imran Khan in National Assembly (Video Source: Pak media) pic.twitter.com/LbfmKDAs6a

June 25, 2020