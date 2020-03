पाकिस्तान एयर फोर्स (PAF) का लड़ाकू विमान एफ-16 बुधवार (11 मार्च, 2020) को इस्लामाबाद के शकरपरियन में रिहर्सल के दौरान क्रेश हो गया। PAF प्रवक्ता ने बताया कि विमान 23 मार्च की परेड के लिए रिहर्सल कर रहा था। दुर्घटना में विंग कमांडर नौमान अकरम की जान चली गई।

एयर फोर्स के प्रवक्ता ने बताया कि बचाव दल दुर्घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा घटना की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है। इस्लामाबाद के मेयर शेख असांर अजीज ने बताया कि पाकिस्तानी सेना और पीएएफ के अधिकारियों ने इस क्षेत्र को बंद कर दिया है। शकरपरियन राजधानी में एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो जीरो पॉइंट इंटरचेंज के पास स्थित है।

Yet another video of the unfortunate crash of the Pakistan Air Force F-16 today in Islamabad where the crash landing is visible with a huge ball of smoke and fire. Video by an onlooker. pic.twitter.com/fXtimP737k

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 11, 2020