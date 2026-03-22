Pakistan-Afghanistan War: पाकिस्तान और अफगानिस्तान बीच जारी भीषण युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने काबुल में अस्पताल पर हमला किया था, जिसमें करीब 400 लोग मारे गए थे। इसके बाद से तालिबान आक्रामक है और पाकिस्तान से बदला लेने की फिराक में है। ऐसे में पाकिस्तान में होने वाली क्रिकेट लीग पीएसएल पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि अब पीएसएल देश के केवल दो मैदानों में ही होगा। इसके अलावा मैच के दौरान दर्शक भी मौजूद नहीं होंगे।

दरअसल, पाकिस्तान PSL 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होगी लेकिन पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस बार टूर्नामेंट सिर्फ दो शहरों कराची और लाहौर में ही खेला जाएगा। बता दें कि पहले इसे छह शहरों में आयोजित करने की योजना थी। पीसीबी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि PSL 2026 का ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं की जाएगी।