Pakistan Afghanistan News LIVE Updates: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर गुरुवार देर रात हमला किया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वॉर्टर और 19 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया गया है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तालिबान शासित अफगानिस्तान पर कई हवाई हमले और बमबारी की। इस्लामाबाद ने इस हमले को “ऑपरेशन गजब-लिल-हक” नाम दिया। इसमें काबुल और कंधार सहित प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया और दावा किया गया कि उसने महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार के अनुसार, इस अभियान में कम से कम 133 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए।

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा, “पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने अफगान तालिबान की खुली आक्रामकता का करारा जवाब दिया है। कायर दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला किया। अफगान तालिबान ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का निंदनीय प्रयास किया।” मोहसिन नकवी ने आगे कहा, “अफगान तालिबान का यह हमला असहनीय है। पाकिस्तान की बहादुर सशस्त्र सेनाएं मातृभूमि की रक्षा के लिए हर समय सतर्क रहती हैं। पूरा देश सशस्त्र बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अफगान तालिबान ने हमला करके एक भयानक गलती की है। उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम अपनी सुरक्षा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे।”

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव की हर ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहे जनसत्ता डॉट काम के साथ...

10:37 (IST) 27 Feb 2026

Pakistan-Afghanistan Conflict LIVE: पाकिस्तान के साथ पारंपरिक युद्ध नहीं करेगा अफगानिस्तान

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने दावा किया है कि देश पाकिस्तान के साथ पारंपरिक युद्ध नहीं लड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सैन्य शक्ति में असमानता तालिबान प्रशासन के इस निर्णय का कारण है।

10:32 (IST) 27 Feb 2026

Pakistan-Afghanistan Conflict LIVE: अफगानिस्तान चौकियों को तबाह करने का पाक ने किया दावा

पाकिस्तानी मीडिया ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि सशस्त्र बलों ने अफगान तालिबान से संबंधित कई महत्वपूर्ण चौकियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है।

10:26 (IST) 27 Feb 2026

Pakistan-Afghanistan Conflict LIVE: बाहरी ताकतों के इरादों को रोकने में पाकिस्तान पूरी तरह सक्षम- शहबाज शरीफ

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल बाहरी ताकतों के किसी भी आक्रामक इरादे को रोकने और कुचलने में पूरी तरह सक्षम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश की रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 

10:25 (IST) 27 Feb 2026

Pakistan-Afghanistan Conflict LIVE: पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री को किया फोन

अफगानिस्तान के साथ चल रहे युद्ध के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल-सऊद को फोन किया है।

10:16 (IST) 27 Feb 2026

Pakistan-Afghanistan Conflict LIVE: काबुल पर पाकिस्तान का 'ऑपरेशन ग़ज़ब-लिल-हक' क्या है?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने कहा है कि उसने गुरुवार देर रात कई सीमा चौकियों पर अफगान तालिबान के हमलों के जवाब में जवाबी सैन्य अभियान के रूप में ऑपरेशन ग़ज़ब-ल-हक शुरू किया है। इस्लामाबाद के अनुसार, तालिबान लड़ाकों द्वारा कथित सीमा पार आक्रमण के बाद यह अभियान शुरू किया गया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अभियान की पुष्टि करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाएं सीमा पार से हो रहे इस आक्रमण का करारा जवाब दे रही हैं।

10:14 (IST) 27 Feb 2026

Pakistan-Afghanistan Conflict LIVE: एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की

सीमा पार हमलों में तेजी के बीच एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा करने का आह्वान किया है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि महासचिव ने सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत नागरिकों की रक्षा करने और "कूटनीति के माध्यम से किसी भी मतभेद को सुलझाने का प्रयास जारी रखने" का आग्रह किया।

10:11 (IST) 27 Feb 2026

Pakistan-Afghanistan War LIVE: अफगान बलों ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को मार गिराया

अफगानिस्तान के टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र में घुसने वाले एक पाकिस्तानी विमान को अफगान बलों ने मार गिराया है।

10:10 (IST) 27 Feb 2026

Pakistan-Afghanistan War LIVE: ईरान के विदेश मंत्री ने बातचीत की पेशकश की

ईरान के विदेश मेंत्री ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संवाद को सुगम बनाने में मदद की पेशकश की।

10:08 (IST) 27 Feb 2026

Pakistan-Afghanistan War LIVE: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया

एपी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि गुरुवार को की गई जवाबी कार्रवाई में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए।

मंत्रालय ने कहा कि अफगान बलों ने डूरंड लाइन के साथ पूर्वी और दक्षिणपूर्वी दिशाओं में, पक्तिका, पक्तिया, खोस्त, नंगरहार, कुनार और नूरिस्तान प्रांतों के पास पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को निशाना बनाया।

10:06 (IST) 27 Feb 2026

Pakistan-Afghanistan War LIVE: पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान किया

पाकिस्तान ने हवाई हमलों और सीमा पार हमलों के बीच अफगानिस्तान के साथ खुले जंग की घोषणा कर दी है। इस्लामाबाद ने काबुल और कंधार समेत अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों पर हवाई हमले किए। तालिबान सरकार ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हवाई हमलों की पुष्टि की।