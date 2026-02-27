Pakistan Afghanistan News LIVE Updates: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर गुरुवार देर रात हमला किया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वॉर्टर और 19 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया गया है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तालिबान शासित अफगानिस्तान पर कई हवाई हमले और बमबारी की। इस्लामाबाद ने इस हमले को “ऑपरेशन गजब-लिल-हक” नाम दिया। इसमें काबुल और कंधार सहित प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया और दावा किया गया कि उसने महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार के अनुसार, इस अभियान में कम से कम 133 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए।

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा, “पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने अफगान तालिबान की खुली आक्रामकता का करारा जवाब दिया है। कायर दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला किया। अफगान तालिबान ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का निंदनीय प्रयास किया।” मोहसिन नकवी ने आगे कहा, “अफगान तालिबान का यह हमला असहनीय है। पाकिस्तान की बहादुर सशस्त्र सेनाएं मातृभूमि की रक्षा के लिए हर समय सतर्क रहती हैं। पूरा देश सशस्त्र बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अफगान तालिबान ने हमला करके एक भयानक गलती की है। उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम अपनी सुरक्षा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे।”

Live Updates

