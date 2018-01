पाकिस्तान: लापता बच्ची की नृशंस हत्या पर संपादक बोले- पुलिस बेशर्म, जी करता है लगा दूं आग

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर जिले में छह साल की बच्ची जैनब को बदमाशों ने पांच दिन पहले अगवा कर लिया फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और बर्बरता पूर्वक उसकी हत्या कर दी। इस नृशंस हत्या के खिलाफ पूरे पंजाब में रोष है। लोग सड़कों पर उतर कर सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। विरोध-प्रदर्शन हिंसक हो चुका है। पुलिस फायरिंग में दो लोगों की जान जा चुकी है। इधर, पाकिस्तान के लगभग सभी टीवी चैनलों पर पंजाब पुलिस की कार्यशैली और जैनब की नृशंस हत्या की चर्चा हो रही है।

दुनिया न्यूज पर चर्चा करते हुए चैनल के संपादक हबीब अकरम ने पाकिस्तान के हुक्मरानों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस बेहया है, बेशर्म है। भावुक अंदाज में उन्होंने कहा, “मुझे आज न्यूज रूम में नहीं होना चाहिए था बल्कि इस बेशर्मी के खिलाफ उस मृतक बच्ची के दहलीज पर होना चाहिए था।” अकरम ने पुलिस प्रशासन पर खीझ निकालते हुए कहा, “इस तरह की बेशर्मी का कोई इलाज नहीं है। बेशर्म पुलिस अधिकारी किसी की बात नहीं सुन रहा है। उसे न तो खुदा का खौफ है, न सरकार का खौफ है। पुलिस सिर्फ आ रही है-जा रही है। लानत है ऐसी पुलिस पर।”

अकरम मे कहा कि मुझे लगता है कि आज मैं इस दुनिया को आग लगा दूं। उन्होंने कहा कि अव वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में लोग नोटिस लें और पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोलें। उन्होंने कहा कि लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग क्यों नहीं लगाई?

उन्होंने कहा कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ के गिरेबां पर आज हाथ डाल दिया जाय तो अपराधी भी पकड़ लिए जाएंगे और इंसाफ भी मिल जाएगा। अगर आईजी को दबोच लिया जाय तो पुलिस चुस्त-दुरुस्त हो जाएगी। अकरम ने कहा कि अगर मैं एक बाप की तरह सोचूं तो मेरा मन करता है कि पुलिस वालों की दुनिया उजाड़ दूं क्योंकि यहां किसी का खौफ नहीं रह गया है।

#JusticeForZainab: Now, it is the time that the public should take the notice of #Zainab's brutal murder because our institutions are going to work the way they used to do in every case, says emotional @HabibAkram #DunyaNews #Headlines #Justice4Zainab #DunyaUpdates pic.twitter.com/xUfR6r1IF6

— Dunya News (@DunyaNews) January 10, 2018