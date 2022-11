Pakistan Bomb Blast: पाकिस्तान के क्वेटा में पुलिस ट्रक पर फिदायीन हमला, तीन की मौके पर मौत, 27 घायल

Pakistan Bomb Blast Today: पाकिस्तान के क्वेटा में बॉम्ब ब्लास्ट में तीन की मौत और 27 घायल। सूत्रों के मुताबिक टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली है।

प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Indian Express)

