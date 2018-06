पाकिस्तान के सिंध प्रांत के वन्य जीव संरक्षक ताज मुहम्मद शेख ने मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी शाहिद अफरीदी के खिलाफ गुरुवार (14 जून) से जांच शुरू कर दी है। शाहिद अफरीदी पर अपने घर में कथित तौर पर अफ्रीकी शेर को गले में चेन बांधकर रखने का आरोप है। ये आरोप उन पर एक वीडियो वायरल होने के बाद लगे हैं। इस वीडियो में अफरीदी उसी शेर के साथ नजर आ रहे हैं जिसके गले में चेन बंधी हुई थी। वन्य जीव संरक्षक शेख ने मीडिया से बातचीत में कहा,”शेर का मालिक हसन हुसैन है, उसके पास शेर रखने का लाइसेंस भी है। हम ये पता करेंगे कि शेर अफरीदी के घर में कर क्या रहा था? जांच ईद के बाद शुरू की जाएगी।”

