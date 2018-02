पाकिस्तानी सेना ने वीडियो जारी कर किया दावा- हमने उड़ा दी भारत की चौकी, मारे पांच सैनिक

पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार (15 फरवरी) को दावा किया कि उसने नियंत्रण रेखा पर भारत की तरफ से नागरिकों को निशाना बनाए जाने पर एक भारतीय चौकी को उड़ा दिया, जिसमें पांच भारतीय जवान मारे गए। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय चौकी पर हमला करने का एक वीडियो ट्वीट किया है। मेजर गफूर ने ट्वीट में लिखा- ”नियंत्रण रेखा पर टाट्टा पानी (हॉट स्प्रिंग) सेक्टर में आम नागरिकों को निशाना बनाने वाली भारतीय सेना की चौकी को पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा उड़ा दिया गया, पांच भारतीय सैनिक मारे गए, कई घायल हैं। निर्दोष नागरिकों के खिलाफ भारतीय आतंकवाद का मुनासिब तौर पर जवाब दिया जाएगा।”

मेजर गफूर द्वारा ट्वीट किए गए 57 सेकेंड के वीडियो में जंगल में से धुआं उठता दिखाई देता है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की खबर के मुताबिक स्थानीय पाकिस्तानी अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि भारतीय चौकी को उड़ाने का फैसला उस घटना के कुछ घंटों बाद लिया गया जब पीओके में सीमा से लगे बेहद संवेदनशील गांव में भारतीय जवानों के द्वारा एक स्कूल वैन पर हमला कर उसके ड्राइवर को मार दिया गया।

Indian Army post on LOC targeting innocent citizens destroyed by Pak Army troops in Tatta Pani (Hot Spring) sector. Five Indian soldiers killed, many injured. Indian terrorism against innocent citizens shall be responded befittingly. pic.twitter.com/MHWv4Xc97n

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) February 15, 2018