लेखक सलमान रुश्दी पर उनकी पूर्व पत्नी पद्मालक्ष्‍मी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पद्मा ने अपनी जिंदगी पर ‘Love, Loss, and What We Ate’ के नाम से किताब लिखी है। इस किताब में उन्‍होंने सलमान रुश्‍दी के साथ संबंधों को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। पद्मा सलमान रुश्‍दी की तीसरी पत्‍नी थी और 2007 में दोनों का डिवोर्स हो गया था। पद्मा की किताब अमेरिका में 8 मार्च को रिलीज हो रही है। किताब में पद्मा ने खाने, फैमिली, सरवाइवल (चुनौतियों से निपटने) और अपनी जीत को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।