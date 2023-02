Operation Dost: ‘आपके देश को कभी नहीं भूलेंगे’, दिन-रात काम कर रहे भारतीय डॉक्टर्स, तुर्की के लोग जता रहे आभार

तुर्की में 6 फरवरी को सुबह 4.17 बजे 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र दक्षिणी तुर्की का गाजियांटेप था।

तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप (Turkey-Syria Earthquake) की वजह से अभी तक 25000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। कई इलाकों में अभी भी राहत और बचाव का कार्य जारी है। इस बीच विनाशकारी भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए दुनिया के कई देश सामने आए हैं। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत ने ‘ऑपरेशन दोस्त’ अभियान चलाया है। तुर्की में दिन-रात काम कर रहे भारतीय डॉक्टर्स ट्रैफिक जाम, पानी से भरे अंडरपास, कंक्रीट और मलबे में बदली इमारतें और शून्य से नीचे के तापमान में बेघर हुए लोगों की मदद के लिए भारतीय सेना की 99-सदस्यीय चिकित्सा टीम पांच घंटे की ड्राइव के बाद दक्षिणी तुर्की के हाटे प्रांत के भूकंप प्रभावित शहर इस्केंडरुन (Iskenderun) पहुंची थी। भारत से आठ घंटे की लंबी उड़ान के बाद, सेना की 60 पैरा फील्ड अस्पताल इकाई मंगलवार को दो अलग-अलग बैचों में तुर्की में उतरी थी। टीम लगभग तुरंत ही इस्केंडरुन के लिए रवाना हो गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तुर्की पहुंची भारत से NDRF की टीमें भारत से NDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तुर्की पहुंची हैं। NDRF के महानिदेशक अतुल करवाल ने बताया कि भारत ने तुर्की को विमान भेजे हैं, जिनमें एनडीआरएफ की टीमें और मेडिकल टीमें सीरिया पहुंची हैं। उन्होंने बताया कि हमने चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों के साथ एक विमान भी सीरिया भेजा है।

