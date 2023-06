Online Games खेलने की लत पड़ी भारी! बच्चे ने खर्च दिए 52 लाख रुपये, मां के अकाउंट में बचे सिर्फ पांच रुपये

बताया जा रहा है कि चीन में एक 13 साल की बच्ची ने ये कांड किया है। इसकी जानकारी भी तब मिली जब स्कूल की टीचर को शक हुआ कि बच्ची का ज्यादा समय फोन पर जा रहा है।

ONLINE GAME से लगा बड़ा वाला चूना

चीन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां पर गेम खेलने की लत ने एक पूरे परिवार को कंगाल कर दिया है। असल में बताया जा रहा है कि चीन में एक बच्चे को ऑनलाइन गेम की जबरदस्त लत लग गई थी। उसी लत में उसने अपनी मां के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया और सीधे-सीधे 52 लाख रुपये का चूना लग गया। बताया जा रहा है कि चीन में एक 13 साल की बच्ची ने ये कांड किया है। इसकी जानकारी भी तब मिली जब स्कूल की टीचर को शक हुआ कि बच्ची का ज्यादा समय फोन पर जा रहा है। उन्हें इस बात का अहसास हो गया था कि बच्ची का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। बाद में पता चला कि बच्ची स्कूल में भी गेम ही खेलती रहती थी। बड़ी बात ये रही कि बच्ची ने अपने स्कूल के ही 10 और बच्चों के लिए भी अपने ही पैसों से आनलाइन गेम खरीद लिया। इसमें भी 10 लाख के करीब उड़ा दिए गए। बताया जा रहा है कि मां इमरजेंसी की वजह से बेटी को डेबिट कार्ड का पिन बता रखा था। लेकिन बच्ची ने इसका गलत इस्तेमाल किया और पूरे परिवार को इतना बड़ा चूना लग गया। अभी के लिए परिवार हैरान है और बच्ची से बातचीत कर रहा है। अब ये घटना उस समय सामने आई है जब चीन में दुनिया के सबसे ज्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जो स्मार्ट फोन के आदि हैं, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है और तीसरे पायदान पर मलेशिया। वैसे भारत में भी स्मार्ट फोन के प्रति लोगों की निर्भरता बढ़ती जा रही है, कई रिपोर्ट में इसका जिक्र किया जा चुका है, रील्स के मामले में तो देश ने कई दूसरे मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है।

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram