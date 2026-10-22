सऊदी अरब में स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार को बताया कि दम्माम में किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हमला हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में एक भारतीय नागरिक है। इसके अलावा इस हमले में 8 लोगों के घायल होने की जानकारी है। घायलों में भी दो भारतीय शामिल हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के अनुसार, घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है। अथॉरिटी ने कहा कि आठ घायलों में भारत, यमन, बांग्लादेश और नेपाल के नागरिक शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, यह हमला 21 अक्टूबर को हुआ था।

‘मृतकों और घायलों की जानकारी जुटाई जा रही’

दम्माम में हुए इस हमले में घायल हुए लोगों के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं हमले में मारे गए लोगों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। अधिकारियों ने कहा है, “हम और जानकारी जुटा रहे हैं और प्रभावित परिवारों से संपर्क कर रहे हैं। हमारी दुआएं मरने वालों के परिवार और प्रियजनों के साथ हैं और हम घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं।”