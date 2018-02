पश्चिम अफ्रीका के पास तेल टैंकर लापता, 22 भारतीयों को तलाशने में जुटी सरकार

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज कहा कि एक तेल टैंकर गिनी की खाड़ी में बेनिन तट के पास समुद्र में लापता हो गया है और सरकार उसका पता लगाने के लिए नाईजीरिया और बेनिन के प्रशासन के संपर्क में है। इस तेल टैंकर पर 22 भारतीय सवार थे। मुम्बई में नौवहन महानिदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि अबतक इस टैंकर से कोई संपर्क नहीं हो पाया है और फिरौती की मांग की भी खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुम्बई की एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट का काफी सहयोत्मक रवैया है और उसने चालक दल के परिवारों के वास्ते आपात संपर्क केंद्र भी खोला है। यह जहाज इसी कंपनी की है।

स्वराज ने ट्वीट किया, ‘‘मुम्बई की एंग्लो ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का वाणिज्यिक पोत मैरीन एक्सप्रेस (ऑयल टैंकर) गिनी की खाड़ी में बेनिन के पास समुद्र में लापता हो गया जिस पर 22 भारतीय नागरिक सवार थे। हम लापता जहाज का पता लगाने लिए नाईजीरियाई और बेनिन के नौसेना अधिकारियों के साथ तालमेल कायम कर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमने हेल्पलाईन नंबर .(+234)9070343860 भी शुरु की है। ’’

Merchant Ship Marine Express with 22 Indian nationals is missing off the Coast of Benin in the Gulf of Guinea. We are making all out efforts in coordination with Nigerian and Benin naval authorities to trace the missing ship. We have set up a Helpline no.(+234)9070343860.

