अमेरिका अपने ग्रीन कार्ड पाने के कार्यक्रम को और सख्त करेगा। अमेरिकी श्रम विभाग ने 16 नवंबर को उच्च कुशल विदेशी श्रमिकों के लिए रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड कार्यक्रम को सख्त बनाने के उद्देश्य से नए नियमों की एक शृंखला प्रस्तावित की।

नए अमेरिकी नियम उन व्यवसायों को भी प्रभावित कर सकते हैं जिन्हें पहले श्रम की कमी के कारण कुछ श्रम प्रमाणन प्रक्रियाओं से छूट दी गई थी, जिनमें नर्सिंग भी शामिल है। भारत समेत विदेशी कामगारों की परेशानी बढ़ेगी।

प्रस्ताव के अनुसार स्थायी श्रमिक प्रमाणन कार्यक्रम (पीईआरएम) के लिए और भी सख्त आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। पीईआरएम का उपयोग अमेरिकी प्रौद्योगिकी निगम और व्यवसाय विदेशी श्रमिकों को स्थायी निवास के लिए प्रायोजित करने के लिए करते हैं।

विदेशी श्रमिकों के प्रमाणन के लिए आवेदन करने से पहले व्यवसायों को यह प्रदर्शित करना होगा कि उन्होंने अमेरिकी श्रमिकों की भर्ती के लिए पर्याप्त प्रयास किए हैं और यह सुनिश्चित करना होगा कि भर्ती से घरेलू श्रमिकों के वेतन और कार्य स्थितियों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

नर्सों और वैज्ञानिकों को मिलने वाली छूट भी खत्म करने की तैयारी

एक महत्त्वपूर्ण बदलाव यह है कि रोजगार की आवश्यकता साबित करने की शर्तों का विस्तार उन व्यवसायों तक किया गया है जिन्हें पहले छूट प्राप्त थी, जिनमें पंजीकृत नर्स और उच्च कुशल वैज्ञानिक शामिल हैं। ये वे श्रमिक समूह हैं जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम की कमी के कारण ग्रीन कार्ड आवेदन प्रक्रिया में लंबे समय से बेहतर व्यवहार प्राप्त होता रहा है।

अमेरिकी श्रम विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव भी रखा है जिसके तहत व्यवसायों को पहले की तरह मुख्य रूप से प्रिंट विज्ञापनों पर निर्भर रहने के बजाय, अधिक से अधिक अमेरिकी उम्मीदवारों तक पहुंचने के लिए आनलाइन नौकरी विज्ञापन का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

विशेष रूप से व्यवसायों को समान पदों पर अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी के दो वर्ष बाद तक विदेशी कर्मचारियों के लिए पीईआरएम प्रमाणन के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी। इस नियम का उद्देश्य व्यवसायों को घरेलू कर्मचारियों की छंटनी करने और फिर उनकी जगह विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने से रोकना है।

यह प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन द्वारा कानूनी आव्रजन कार्यक्रमों पर नियंत्रण को लगातार कड़ा करने के बीच आया है। अक्तूबर की शुरुआत में अमेरिकी सरकार ने माइक्रोसाफ्ट और एडोब सहित कई प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों को विदेशी श्रमिकों को प्रायोजित करने के लिए पीईआरएम कार्यक्रम का उपयोग करने से रोक दिया था।