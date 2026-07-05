अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपतियों बराक ओबामा और जो बाइडेन सहित अन्य नेताओं को वाइट हाउस (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में एक साथ फुटबाल मैच देखने के लिए आमंत्रित करने का सुझाव दिया है। ट्रंप ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस के पाडकास्ट में यह सुझाव दिया। इस पाडकास्ट की शुरुआत अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ से पहले शुक्रवार को की गई।

ट्रंप ने कहा, ‘क्या यह एक अच्छी खबर नहीं होगी? मीडिया में खलबली मच जाएगी।’ उषा ने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘राष्ट्रपतियों का पुनर्मिलन? यह मजेदार होगा।’ इस पाडकास्ट में उषा वेंस मेहमानों से बातचीत करती हैं और वे यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को किताबें पढ़कर सुनाते हैं। ट्रंप ने पाडकास्ट में जो पुस्तक पढ़ी, उसमें बताया गया है कि अमेरिकी इतिहास में विभिन्न राष्ट्रपतियों को खाली समय में क्या करना पसंद था।

ट्रंप ने कहा, ‘मेरा मानना है कि आप थोड़े समय के लिए वाइट हाउस में रहते हैं और यहां होना सम्मान की बात है इसलिए आपको लोगों के लिए काम करना चाहिए, है ना?’ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की प्रशंसा की जो दुर्लभ बात है। पुस्तक में क्लिंटन को उस ट्रैक पर दौड़ते हुए दिखाया गया है जिसे वाइट हाउस में उनके कार्यकाल के दौरान उनके लिए बनाया गया था।

ट्रंप ने कहा, ‘यह अच्छा है। मुझे इसके बारे में अभी तक पता भी नहीं था लेकिन उन्होंने वाइट हाउस में एक ट्रैक बनवाया था।’ उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ऐसा करूंगा। मैं खुद को ऐसा करते हुए नहीं देखता। मुझे नहीं पता लेकिन वह वास्तव में अच्छे व्यक्ति हैं। मैं बिल क्लिंटन को बहुत पसंद करता हूं।’ पुस्तक में विभिन्न पूर्व राष्ट्रपतियों से जुड़े पृष्ठ पलटते हुए ट्रंप ने उनके बारे में मजाकिया टिप्पणियां भी कीं।

इनमें विलियम हावर्ड टैफ्ट को बेसबाल फेंकते हुए दिखाया गया एक पृष्ठ भी शामिल था। ट्रंप ने कहा, ‘वह भारी-भरकम व्यक्ति थे, बहुत भारी। उन्हें बेसबाल बहुत पसंद था। वह बेसबाल मैच देखने जाते थे और वहां मिलने वाले हाट डाग उन्हें बहुत पसंद थे।’ उन्होंने कहा, ‘वह हमारे सबसे भारी राष्ट्रपति थे और मुझे सावधान रहना होगा क्योंकि मैं उनका रिकार्ड नहीं तोड़ना चाहता। अगर मैंने खुद को नहीं रोका तो ऐसा होना संभव है।’

बराक ओबामा और जो बाइडेन सहित अन्य को बुलाया

स्टोरीटाइम विद द सेकंड लेडी की इस कड़ी में ट्रंप ने वाइट हाउस हिस्टोरिकल एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित प्रेसिडेंट्स प्ले! नामक पुस्तक पढ़ी। ट्रंप अपने सार्वजनिक भाषणों या संवाददाता सम्मेलनों में ओबामा की आलोचना करने और बाइोन का मजाक उड़ाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। पुस्तक का वह पृष्ठ पलटते हुए, जिसमें एक राष्ट्रपति को वाइट हाउस में सुपर बाउल का सीधा प्रसारण देखते हुए दिखाया गया था, ट्रंप ने उषा से कहा कि इससे उन्हें एक विचार आया है। ट्रंप ने कहा, ‘शायद मुझे बराक हुसैन ओबामा, जो बाइडेन और बुश परिवार के सदस्यों-या बुश-को साथ में फुटबाल मैच देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।