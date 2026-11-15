Nvidia के पूर्व सीईओ जेन्सेन हुआंग अक्सर दफ्तर में गुस्सा हो जाते थे। हुआंग कर्मचारियों को बुरी तरह डांटते थे और एक बार तो उन्होंने एक सीनियर एग्जीक्यूटिव की तरफ पानी की बोतल भी फेंक दी थी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी Nvidia के पूर्व सीईओ जेन्सेन हुआंग ने अपनी ऐसी छवि बनाई है, जिसमें उन्हें काफी शांत और सरल स्वभाव का माना जाता है। हुआंग टीवी चैनलों को दिए इंटरव्यू में अपनी शुरुआती नौकरियों का जिक्र करते रहे हैं, जिनमें बर्तन धोना और टॉयलेट साफ करना शामिल था।

जय पुरी पर भड़क गए थे हुआंग

New York Post ने कंपनी के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया है कि फरवरी में Nvidia में एक बैठक हुई थी। बैठक में कंपनी के 30 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव मौजूद थे। हुआंग Nvidia के तत्कालीन ‘वर्ल्डवाइड फील्ड ऑपरेशंस’ के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जय पुरी पर बैठक में सबके सामने भड़क गए।

हुआंग ने प्रोफेशनल्स के सामने पुरी से कहा, “मैं चाहता हूं कि तुम्हें फ्लू हो जाए और तुम्हारी हालत और भी खराब हो जाए।” हुआंग ने आगे कहा, “मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ और हम सबको इस मुसीबत से छुटकारा मिले।”

पुरी उस दौरान Nvidia के सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट ऑपरेशंस को संभालते थे। हुआंग की इस बात पर पुरी ने कोई जवाब नहीं दिया।

New York Post ने एक सूत्र के हवाले से बताया, “हुआंग का लोगों पर चिल्लाना कोई नई बात नहीं है लेकिन जब उन्होंने पुरी से यह बात कही, तो माहौल बेहद तनावपूर्ण और शांत हो गया। हर कोई हैरान रह गया था।”

बॉस का विरोध करने से डरते थे प्रोफेशनल्स

Nvidia के प्रोफेशनल्स अपने बॉस का विरोध करने से डरते थे क्योंकि हुआंग बैठकों में सबके सामने तीखे शब्दों में बात करते थे। Nvidia के कर्मचारियों के बीच यह डर बैठ गया था कि लंबी चलने वाली बैठकों में उन्हें सबके सामने निशाना बनाया जा सकता है और डांटा जा सकता है।

जेन्सेन हुआंग ने कुछ दिन पहले Nvidia के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि जेन्सेन हुआंग के चीन की नागरिक एलिस हुआंग के साथ करीबी संबंध थे और वह सीधे चीन की सरकार को जानकारी पहुंचा रही थीं। Nvidia के बोर्ड ने मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस्स को अंतरिम CEO नियुक्त किया है।

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दुनिया की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग ने अपनी पत्नी से बेवफाई करने की बात स्वीकार की है। उन्होंने अपने इस कदम के लिए माफी मांगते हुए कहा कि वह अपने किए की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।

