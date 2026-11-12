अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के सीईओ जेनसन हुआंग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी तक हुआंग कथित चीनी जासूस एलिस हुआंग के साथ अफेयर की वजह से चर्चाओं में थे, लेकिन अब उनपर दूसरे अफेयर के भी आरोप लग गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग के दूसरे अफेयर की खबरें भी सामने आ गई हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, जेनसन का उन्हीं की कंपनी की एक सीनियर महिला के साथ कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। यह महिला अधिकारी Nvidia की हेल्थकेयर वाइस प्रेसिडेंट किम्बर्ली पॉवेल हैं। बताया गया है कि दोनों के बीच कथित रिश्ते की चर्चा कंपनी के अंदर भी रही है।

एनवीडिया से निकाले जा सकते हैं हुआंग

जेनसन के इस कथित सेकंड अफेयर का खुलासा ऐसे वक्त हुआ है जब उन पर पहले से ही एक चीनी महिला के साथ रिलेशनशिप में रहने के आरोप हैं और यह महिला कथित रूप से चीनी जासूस है। जेनसन के पहले अफेयर की खबरें सामने आने के बाद उन्हें कंपनी से निकाले जाने पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे दावे ही सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं।

दोनों को अतरंग हालत में देखा था होटल में

दूसरे अफेयर को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जेनसन हुआंग और किम्बर्ली पॉवेल को एकसाथ होटल में पाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, एनवीडिया से जुड़े पांच लोगों ने हुआंग और पॉवेल के कथित रिश्ते के बारे में जानकारी दी है। इनमें से दो लोगों ने दावा किया है कि मार्च में सैन होजे, कैलिफोर्निया में आयोजित Nvidia के कॉन्फ्रेंस के दौरान एक होटल में जेनसन और किम्बर्ली को अंतरंग स्थिति में पाया था। हालांकि रिपोर्ट में इस घटना का वीडियो नहीं देखने की पुष्टि की गई है।

48 साल की किम्बर्ली भी हैं शादीशुदा

रिपोर्ट के मुताबिक, 63 साल के जेनसन हुआंग को लेकर पहले ही यह बात सामने आ चुकी है कि वह शादीशुदा हैं। वहीं 48 साल की किम्बर्ली पॉवेल को लेकर भी यह दावा किया जा रहा है कि वह भी शादीशुदा हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब इस अफेयर के आरोपों को लेकर जेनसन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे सीधे बात करनी चाहिए।” इसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। वहीं कंपनी एनविडिया ने भी इन आरोपों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वहीं पॉवेल की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

यह भी पढ़ें: डिग्री विवाद में इस देश के उप राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, कोर्ट के एक फैसले के बाद उठे थे पढ़ाई-लिखाई पर सवाल

दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में वहां के उप राष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका (39) ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। उनका यह इस्तीफा तब आया जब कोर्ट के फैसलों में उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाए गए। इंडोनेशिया में अब अगले 2 महीने के भीतर इस संवैधानिक पद के लिए नए उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…