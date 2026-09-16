जापान में 100 वर्ष या उससे ज्यादा आयु के लोगों की संख्या एक लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 100 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या पहली बार एक लाख से अधिक हुई है। आंकड़ों से पता चलता है कि जापान में अब 1,07,677 ऐसे लोग हैं, जिनकी उम्र 100 वर्ष या उससे अधिक है। यह संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है और इनमें से 88 फीसद महिलाएं हैं।

सबसे अधिक उम्र की महिला क्योटो शहर की 114 वर्षीय किशिमोटो फुयो हैं और सबसे अधिक उम्र के पुरुष कुमामोटो के 112 वर्षीय काटो हिकारू हैं। स्वास्थ्य मंत्री केनिचिरो उएनो ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि इतने सारे लोग लंबा, स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी रहे हैं। उन्होंने इसके लिए चिकित्सा और तकनीक में हुई प्रगति का जिक्र किया। लेकिन केनिचिरो ने देश के सामने एक टिकाऊ सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती के बारे में भी आगाह किया।

खान-पान में मुख्य रूप से मछली, सब्जियां और चावल शामिल हैं

विशेषज्ञों का मानना है कि जापानियों की लंबी उम्र के पीछे कई कारण हैं, जिनमें स्वस्थ खान-पान और सक्रिय जीवनशैली शामिल है। इस द्वीपीय देश के खान-पान में मुख्य रूप से मछली, सब्जियां और चावल शामिल होते हैं।

जापान के लोग कई पश्चिमी खान-पान की तुलना में कम सैचुरेटेड वसा वाला खाना पसंद करते हैं। जापान में आबादी की उम्र बढ़ती जा रही है और एक दशक से भी अधिक समय से वहां बच्चों के नैपी की तुलना में बड़ों के नैपी की बिक्री अधिक हो रही है। बुजुर्ग लोग नियमित रूप से पैदल चलते हैं, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल चलाते हैं और व्यायाम करते हैं।

किसी देश की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए हर महिला को औसतन 2.1 बच्चों को जन्म देना जरूरी है। पिछले वर्ष जापान की कुल प्रजनन दर गिरकर 1.14 के रिकार्ड निचले स्तर पर आ गई। राष्ट्रीय जनसंख्या एवं सामाजिक सुरक्षा शोध संस्थान के आंकड़ों के अनुसार 2070 तक कुल आबादी घटकर 8.7 करोड़ होने का अनुमान है। यह 2008 में 12.8 करोड़ की अपनी सबसे अधिक आबादी से 30 फीसद की कम है।

अभी 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग आबादी का लगभग 30 फीसद हैं और 2070 तक इनके आबादी का लगभग 40 फीसद हिस्सा होने की उम्मीद है। जापानी अधिकारियों ने इस ट्रेंड को ‘अस्तित्व का संकट’ कहा है। प्रधानमंत्री सनाए ताकीची ने इस गिरावट को ‘शांत आपातकाल’ बताया है। वर्ष 2025 में जापान के 47 में से 45 प्रांतों में कुल आबादी घटी और गिरावट की गति तेज हो रही है। युवाओं को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले सरकार के कई कार्यक्रम और सबसिडी से जन्म दर में बढ़ोतरी होती नहीं दिख रही है।

जानकारों का कहना है कि इसके पीछे कई जटिल कारण हैं, जैसे शादी की घटती दर, अधिक महिलाओं का नौकरी-पेशा में शामिल होना और बच्चों की परवरिश का बढ़ता खर्च। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में आप्रवासन बढ़ा है, लेकिन विदेशी लोग कुल आबादी का केवल तीन फीसद ही हैं और अधिक विदेशियों को स्वीकार करने का विरोध भी बढ़ा है।