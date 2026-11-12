प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के बाद के चर्चा में आई नार्वे की पत्रकार हेले लिंग ने दावा किया है कि भारत आने से पहले उनका वीजा रद्द कर दिया गया है। वह कांग्रेस द्वारा 13-14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित होने वाले ‘भारत समिट’ में हिस्सा लेने के लिए भारत आने वाली थीं।

हेले लिंग ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक वीडियो में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, “मैं आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत जाने वाली थी। मैं बहुत उत्साहित थी। मैंने अपना सामान पैक कर लिया था। मेरे पास वीजा था, लेकिन एयरपोर्ट निकलने के 10 मिनट पहले नॉर्वे में स्थित भारतीय दूतावास ने मुझे कॉल किया। और उन्होंने कहा कि आज आप भारत नहीं जा पाएंगी।”

हेले लिंग ने कहा, “मैं थोड़ी कन्फ्यूज थी। मेरे पास वीजा है, पॉलिटिकल क्लियरेंस है। मुझे हैदराबाद में होने वाले सम्मेलन में बोलने जाना है, जहाँ मीडिया की आजादी लोकतंत्र के बारे में बात होनी है। उन्होंने कहा कि हालांकि आपके पास वीजा है, लेकिन आप भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि यह राजनीति से प्रेरित है।”

जनसत्ता के पत्रकार अभय कुमार सिंह से बातचीत में हेले लिंग ने भारत नहीं आने पर निराशा जताई है। उनका कहना है कि वो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को और समझने के लिए भारत आने को उत्सुक थी लेकिन उन्हें ये मौका अभी नहीं मिल सका। अब वो भारत नहीं आ रही हैं।

मोहुआ मोइत्रा ने जताई चिंता

तृणमूल सांसद मोहुआ मोइत्रा ने हेले लिंग के वीजा रद्द करने पर सोशल मीडिया पर लिखा कि वह एक सांसद के तौर पर शर्मिंदा हैं कि भारत द्वारा विजा देने के बाद उसे रद्द कर दिया गया।

कांग्रेस पार्टी 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में भारत समिट का आयोजन कर रही है, जिसमें 70 देशों से करीब 1,000 प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

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कांग्रेस 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में ‘भारत समिट’ का आयोजन करने जा रही है, जिसमें 70 से अधिक देशों के करीब 1,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को बताया कि हैदराबाद में होने वाले ‘भारत समिट’ में दुनियाभर से करीब 1,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें।