नार्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन के सौतेले बेटे को रेप और घरेलू हिंसा का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सात हफ्ते के ट्रायल के बाद सोमवार को क्राउन प्रिंस के सौतेले बेटे को चार साल की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले ने शाही परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाया है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के अनुसार, ओस्लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने फैसले मेंं 29 साल के मारियस बोर्ग होइबी को रेप के दो मामलों में दोषी ठहराया। इनमें एक घटना क्राउन प्रिंस के घर के बेसमेंट में हुई। इसके अलावा मारियस बोर्ग होइबी को दो अन्य रेप मामलों में बरी कर दिया।

ट्रायल के दौरान कोर्ट ने मारियस बोर्ग होइबी की ड्रग की लत, खुद बनाए गए अपने यौन संबंधों के वीडियो और एक पूर्व पार्टनर के साथ सैकड़ों ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के सबूत सुने जिनसे उस पर आरोप साबित हुए।

सरकारी वकीलों ने मांगी थी सात साल की जेल

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के अनुसार, सरकारी वकीलों ने मारियस बोर्ग होइबी के लिए 7 साल 7 महीने की जेल की सजा मांगी थी। उनका कहना था कि जिन चार महिलाओं ने उस पर बलात्कार का आरोप लगाया, वे पार्टियों में जाने के बाद हर बार इतनी बेहोश या असहाय हालत में थीं कि उसका विरोध या बचाव नहीं कर सकीं।

यह बात उन मामलों में भी कही गई जो साबित हुए और उन मामलों में भी जो साबित नहीं हो सके।

जज जॉन स्वेर्द्रुप एफ्येस्टाड ने फैसला सुनाते हुए कहा, “अदालत को यह लगता है कि उस महिला में विरोध करने या खुद को बचाने की क्षमता नहीं थी।”

होइबी ने अपने ऊपर लगे सबसे गंभीर आरोपों को स्वीकार नहीं किया है और खुद को निर्दोष बताया। हालांकि, उसने कुछ कम गंभीर अपराधों को माना, जिनमें 3.5 किलोग्राम मारिजुआना (गांजा) किसी अज्ञात व्यक्ति तक पहुंचाना, अदालत द्वारा लगाए गए दूरी बनाए रखने के आदेश का उल्लंघन करना और ट्रैफिक नियम तोड़ना शामिल हैं।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि हम हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हो सकते कि आरोप केवल बलात्कार के अपराध को अंजाम देने की तैयारी के बराबर हैं,न कि प्रयास के। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।