एक होंगे जानी दुश्मन? तानाशाह किम जोंग उन ने ट्रंप को दिया बातचीत का न्योता, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी भरी हामी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नार्थ कोरियाई तानाशाह किम उन जोंग के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई, लगता है कि अब खत्म होने वाली है और दो जानी-दुश्मनों के बीच दोस्ती होने के कयास लगाए जा रहे हैं। एएनआई के मुताबिक, किम जोंग उन ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के लिए बैठक का उन्हें न्योता भेजा है। सीएनएन के मुताबिक, साउथ कोरिया के प्रतिनिधियों का एक गुट गुरुवार को व्हाइट हाउस पहुंचा था। वहां उन्होंने बताया कि प्योंगयांग में कोरिया के पार्टी कार्यकर्ताओं के मुख्यालय में किम के साथ हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है।

प्रतिनिधियों ने ट्रंप से बातचीत की और उन्होंने उन्हें किम का वह पत्र भी दिया, जिसमें किम ने ट्रंप को बातचीत का न्योता दिया है। इस पर साउथ कोरिया के नेशनल सिक्युरिटी एडवाइजर चुंग इयू-योंग ने कहा, “किम जोंग उन ने डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का प्रस्ताव रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे मई तक किम जोंग उन से मिल सकते हैं।” वहीं, अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नॉर्थ कोरिया ने अपने न्योते के साथ ही न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव रखा है।

