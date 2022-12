North Korea: उत्तर कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण, जापान तक होगी मारक क्षमता

Missile Testing: दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि उनकी सेना ने उत्तर कोरिया द्वारा उसके उत्तर-पश्चिमी तोंगचांगरी इलाके से दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने का पता लगाया है।

Missile Testing: नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट की दो बैलिस्टिक मिसाइल (Photo-AP/File)

