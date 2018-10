रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने साल 2018 में शांति प्रयासों के लिए दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के मुताबिक इस साल डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार इन शख्सियतों को, यौन हिंसा को युद्ध के तौर पर इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के प्रयासों के तहत दिया जाएगा।

डेनिस मुकवेगे कांगो मूल के एक डॉक्टर हैं और पिछले काफी समय से राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के दौरान यौन हिंसा को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने मुखर विरोधी रहे हैं। वहीं नादिया मुराद, जो कि इराक के अल्पसंख्यक समुदाय यजीदी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, वह खुद भी खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस द्वारा काफी समय तक बंधक बनाकर रखी गईँ और इस दौरान उनके साथ कई बार बलात्कार और अन्य तरीकों से शोषण किया गया। नादिया मुराद ने अपने साथ हुए शोषण के बारे में बताकर दुनिया को युद्ध के दौरान होने वाली यौन हिंसा को दुनिया के सामने लाने का काम किया। नादिया मुराद के नाम की घोषणा करते हुए कमेटी ने कहा कि ‘उन्होंने गजब के साहस के साथ अपनी पीड़ा को याद किया।’ वहीं डॉक्टर डेनिस मुकवेगे ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा रिपब्लिक ऑफ कांगो में यौन हिंसा के पीड़ितों की मदद करने में बिताया है। डॉ. डेनिस मुकवेगे और उनका स्टाफ अभी तक यौन हिंसा के शिकार हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं।

2018 Nobel Peace Prize laureate Denis Mukwege is the helper who has devoted his life to defending victims of war-time sexual violence. Fellow laureate Nadia Murad is the witness who tells of the abuses perpetrated against herself and others. #NobelPrize pic.twitter.com/MY6IdYWN1e

