रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया। 2026 के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार हेनरी कागन और केंसो सोई को दिया जाएगा। यह पुरस्कार ‘एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस में नॉन-लीनियर इफ़ेक्ट्स’ और ऑटोकैटेलिसिस की खोज के लिए दिया गया। हेनरी कागन फ्रांस के ओरसे में पेरिस यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं जबकि 95 साल के केंसो सोई टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस से जुड़े हैं।

केमिकल रिएक्शन में बदलाव करने का एक नया तरीका खोजते हुए हेनरी कागन की खोज ने मिरर इमेज में से एक की पहले से ज़्यादा मात्रा बनाने की इजाजत दी। हेनरी कागन की खोज उन केमिस्ट के लिए बहुत काम आएगी जो दवाइयां, फ़्लेवर, खुशबू और नए मटीरियल बनाने के लिए रिएक्शन बनाते हैं।

इस बीच केंसो सोई ने दुनिया का पहला केमिकल रिएक्शन बनाया जिसमें सिर्फ़ एक संभावित मिरर इमेज बनी। नोबेल कमिटी ने कहा, “किसी ने भी यह कामयाबी हासिल नहीं की थी। सोई रिएक्शन अब तक किए गए सबसे शानदार केमिकल एक्सपेरिमेंट में से एक है।”

केमिस्ट्री के लिए नोबेल कमिटी के चेयर हेनर लिंके ने कहा, “हेनरी कागन और केंसो सोई ने एक सदी से भी ज़्यादा पुराने केमिकल रहस्य का हल दिया है। होमोचिरैलिटी अपने आप कैसे उभर सकती है। उन्होंने जो केमिकल रिएक्शन डेवलप किए हैं, वे शानदार हैं।”

पिछले साल तीन साइंटिस्ट को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि उन्होंने नए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाए हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस को अंदर रोक सकते हैं। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस साइंटिफिक कामयाबी ने शायद एटमॉस्फियर से ग्रीनहाउस गैसों को बाहर निकालने और रेगिस्तानी माहौल से नमी इकट्ठा करने की नींव रखी थी।