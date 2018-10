Nobel Prize 2018 for Medicine awarded to James P. Allison and Tasuku Honjo : साल 2018 के चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं का ऐलान हो गया है। ये पुरस्कार इस बार संयुक्त रूप से दो लोगों को दिया जाएगा। पुरस्कार पाने वाली इन दोनों हस्तियों का नाम जेम्स पी. एलिसन और तासुकु होंजो है। ये पुरस्कार इन्हें कैंसर के इलाज में महत्वपूर्ण खोज के लिए दिया गया है। इन दोनों ने कैंसर में प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करने वाले तत्वों की रोकथाम करके कैंसर का इलाज करने की महत्वपूर्ण खोज की है।

द नोबेल प्राइज ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इन दोनों विद्वानों को पुरस्कार मिलने की बात साझा की है। ट्वीट के मुताबिक, जेम्स पी. एलिसन ने एक ऐसे प्रोटीन का अध्ययन किय जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए रुकावट का काम करता है। उन्होंने उस अवरोध को हटाने की क्षमता को महसूस किया और रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं को ट्यूमर पर हमला करने के लिए आजाद कर दिया। उन्होंने इस​ विचार के विकास से मरीजों के इलाज के नए नजरिए का विकास किया है।

BREAKING NEWS

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 1, 2018

वहीं क्योटो यूनिवर्सिटी के विद्वान तासुकु होंजो ने भी एक प्रोटीन की खोज की है। ये रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं के लिए अवरोध का काम करता है। उन्होंने अपने शोध से पता किया कि ये प्रोटीन रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं को कैंसर के ट्यूमर तक पहुंचने से रोकता है लेकिन इसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उनकी खोज पर आधारित इलाज पद्यति से कैंसर के खिलाफ लड़ने में अभूतपूर्व सफलता मिली है।

Just in! Nobel Laureate Tasuku Honjo, surrounded by his team at Kyoto University, immediately after hearing the news that he had been awarded the 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine. pic.twitter.com/8TdlnXiSLe — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 1, 2018

इसके अलावा नोबेल प्राइज ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से तासुकु होंजो की फोटो शेयर की है। ये फोटो उन्होंने नोबेल पुरस्कार का ऐलान होने के बाद अपनी टीम के साथ खिंचवाई है।

