अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन-मैडिसन में प्रोफेसर फ़्रांसिस हैल्जेन ने भौतिका का नोबेल पुरस्कार जीता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2026 का यह पुरस्कार फ्रांसिस हैल्जेन को उनके आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्ज़र्वेटरी में अहम योगदान और एस्ट्रोफिजिकल मूल वाले हाई-एनर्जी न्यूट्रिनो की खोज के लिए देने का फैसला किया है।

नोबेल पुरस्कार वेबसाइट के मुताबिक, फ्रांसिस हैल्जेन को एहसास हुआ कि साउथ पोल पर मौजूद बर्फ का इस्तेमाल न्यूट्रिनो नाम के कणों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। इसमें उनकी सोच और वैज्ञानिक नेतृत्व ‘आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्ज़र्वेटरी’ के लिए बहुत अहम रहे हैं, यह एक क्यूबिक किमी बर्फीला इलाका है जिसमें लाइट सेंसर लगे हैं। आइसक्यूब का इस्तेमाल करके, रिसर्चर दूर के ब्रह्मांड में बहुत अधिक ऊर्जा वाली प्रक्रियाओं से निकलने वाले न्यूट्रिनो को पकड़ सकते हैं।

ब्रह्मांड में नेचुरल पार्टिकल एक्सेलेरेटर मौजूद हैं

न्यूट्रिनो हर जगह होते हैं, लेकिन वे खुद का पता नहीं चलने देते। वे धरती और हमारे शरीर के आर-पार निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई न्यूट्रिनो किसी एटम के न्यूक्लियस से टकराए, जिससे सही उपकरण वाले लोग उन्हें खोज सकें।

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” pic.twitter.com/UcPBWk0RiK — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026

वैज्ञानिक लंबे समय से जानते हैं कि ब्रह्मांड में नेचुरल पार्टिकल एक्सेलेरेटर मौजूद हैं, जो ऐसे कण छोड़ते हैं जिनकी ऊर्जा धरती पर प्रयोगशालाओं में हासिल की जा सकने वाली एनर्जी से 10 लाख गुना तक अधिक होती है। इन स्रोतों के बारे में बहुत कुछ रहस्यमय है: वे क्या हैं, कहाँ हैं, और उनके अंदर कौन सी मुख्य प्रक्रियाएँ होती हैं?

बहुत अधिक एनर्जी वाले न्यूट्रिनो उन्हीं हालतों में बनते हैं जिनमें दूसरे तरह के कण बनते हैं। हालाँकि, दूसरे कणों के उलट, न्यूट्रिनो अपनी दिशा बदले या एनर्जी खोए बिना हम तक पहुँचते हैं। इसका मतलब है कि वे ऐसी जानकारी दे सकते हैं जो किसी और तरीके से नहीं मिल सकती।

फ्रांसिस ने 1988 में पहली बार पेश किया था विचार

फ्रांसिस हैल्जेन ने 1988 में साउथ पोल पर न्यूट्रिनो को पकड़ने का अपना विचार पहली बार पेश किया था। जब कोई न्यूट्रिनो एटम के न्यूक्लियस से टकराता है, तो उससे रोशनी की एक चमक पैदा होती है जिसे साफ ग्लेशियर की बर्फ में लगे सेंसर से ट्रैक किया जा सकता है।

साउथ पोल की बर्फ के कई फायदे हैं, क्योंकि यह कई तरह की रुकावटों से मुक्त है और यह इलाका भूवैज्ञानिक रूप से स्थिर है, जहाँ भूकंप नहीं आते। हैल्ज़ेन और उनके विचार को जल्द ही दूसरे शोधकर्ताओं का समर्थन मिला और कुछ ही सालों बाद, बर्फ़ में सेंसर पर शुरुआती परीक्षण किए गए।

बहुत अधिक एनर्जी वाले कॉस्मिक न्यूट्रिनो बहुत कम मिलते हैं, इसलिए टक्करों की काफी संख्या का पता लगाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ की जरूरत होती है। आइसक्यूब (IceCube) पूरे एक क्यूबिक किमी इलाके में फैला है और 2011 में बनकर तैयार हुआ था।

शोधकर्ताओं ने जल्द ही पहले हाई-एनर्जी न्यूट्रिनो का पता लगाया और कुछ सालों बाद, वे ऐसे न्यूट्रिनो की खोज के बारे में जानकारी पब्लिश कर पाए जो निश्चित रूप से हमारे सौर मंडल के बाहर से आए थे। ब्रह्मांड में न्यूट्रिनो के स्रोतों की खोज जोर-शोर से शुरू हो सकती थी।

फ्रांसिस हैल्ज़ेन के नेतृत्व में शानदार उपकरण दिया

भौतिकी के लिए नोबेल समिति के अध्यक्ष मार्क पियर्स ने कहा, “फ्रांसिस हैल्ज़ेन ने शोधकर्ताओं और इंजीनियरों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया, जिन्होंने हमें एक शानदार उपकरण दिया है। उनकी लगन और वैज्ञानिक सोच ने एक नई तरह की खगोल विज्ञान का रास्ता साफ किया है।”

IceCube लगातार न्यूट्रिनो इंटरैक्शन इकट्ठा करता है। इससे रिसर्च करने वालों को उन जबरदस्त स्थितियों के बारे में नई जानकारी मिलेगी जिनमें हाई-एनर्जी न्यूट्रिनो बन सकते हैं और इससे ब्रह्मांड की ऐसी घटनाओं का भी पता चल सकता है जिनके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी।

कितनी मिलती है पुरस्कार राशि?

भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज करती है और पुरस्कार जीतने वाले शख्स को कुल 12 मिलियन स्वीडिश क्राउन (1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की राशि मिलती है, अगर विजेता एक से अधिक हों, तो यह राशि उनमें बराबर बांट दी जाती है।

Nobel Prize 2026: चिकित्सा क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार घोषित, कार्ल डिसेरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल बने विजेता

कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल समिति ने चिकित्सा क्षेत्र या कहें फिजियोलॉजी या मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की है। यह पुरस्कार कार्ल डिसेरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार लाइट-गेटेड आयन चैनलों और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी उनकी खोजों के लिए दिया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें