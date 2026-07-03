जर्मनी की सरकार कर्मचारियों के लिए बीमार होने पर छुट्टी लेने के नियमों को और सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित नए नियमों के तहत कर्मचारियों को बीमारी के पहले ही दिन से मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि अब केवल फोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज के जरिए बीमार होने की सूचना देकर छुट्टी लेना आसान नहीं होगा।

यह बदलाव जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ द्वारा पेश किए गए 34 सूत्रीय आर्थिक सुधार पैकेज का हिस्सा है। सरकार का कहना है कि लंबे समय तक काम से अनुपस्थित रहने के कारण देश की अर्थव्यवस्था और कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हो रही है।

मर्ज़ ने कहा, ”हम जानते हैं कि यह एक कठिन फैसला है। लेकिन लंबे समय तक काम से अनुपस्थित रहने के कारण होने वाले नुकसान को अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और कंपनियों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है जबकि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भी बरकरार रखी जाएगी।

सरकार ने श्रम कानूनों में कई अन्य बदलावों का भी प्रस्ताव रखा है। इसके तहत कंपनियों को नए कर्मचारियों के लिए साल 2030 तक अधिकतम चार साल की निश्चित अवधि (फिक्स्ड-टर्म) के कॉन्ट्रैक्ट देने की छूट मिलेगी। इसके अलावा, ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए मुआवजे के साथ नौकरी समाप्त करने के नियमों में भी कंपनियों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी।

आर्थिक सुधार पैकेज में कम आय वाले लोगों के लिए टैक्स में राहत का भी प्रावधान है। सरकार लगभग 10 अरब यूरो की आयकर कटौती करेगी जिसकी भरपाई सालाना 2.5 लाख यूरो से अधिक कमाने वाले लोगों पर अधिक कर लगाकर की जाएगी।

वहीं, लार्स क्लिंगबील ने कहा कि देश के सबसे ज्यादा आय वाले लोगों को टैक्स का बड़ा हिस्सा वहन करना होगा ताकि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इसके अलावा, पेंशन सिस्टम में बदलाव करते हुए भविष्य में रिटायरमेंट की उम्र 67 वर्ष से आगे बढ़ाने की भी योजना है।

सरकार का लक्ष्य है कि इस 34 सूत्रीय सुधार पैकेज के प्रमुख प्रावधानों को वर्ष के आखिर तक संसद से पारित करा लिया जाए ताकि जर्मनी की सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके।