संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने कहा है कि पाकिस्तान ने कई वर्षों तक अमेरिका के साथ ‘‘दोहरा खेल’’ खेला है लेकिन ट्रंप प्रशासन इसे बर्दाशत नहीं करेगा। निक्की ने अमेरिकी की ओर से पाकिस्तान को मिलने वाली 25 करोड़ 50 लाख डॉलर की सहायता राशि रोकने संबंधी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में मंगलवार को निक्की ने पत्रकारों से कहा, ‘‘इसके कारण स्पष्ट हैं। पाकिस्तान ने कई वर्षों तक दोहरा खेल खेला है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पाकिस्तान एक ही समय में हमारे साथ काम करता है और उसी समय आतंकवादियों को भी पनाह देता है जो अफगानिस्तान में हमारे सैनिकों पर हमला करते हैं। प्रशासन इस खेल को बर्दाशत नहीं करेगा।’’ निक्की ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान से इससे कहीं अधिक सहयोग की उम्मीद करता है। इस वर्ष के अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, ‘‘पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन एवं पनाह देना लगातार जारी रखा है इसलिए ट्रंप प्रशासन इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है।’’

#WATCH: "The (U.S.) administration is withholding $255 million in assistance to Pakistan. There are clear reasons for this. Pakistan has played a double game for years" says Nikki Haley, U.S. Ambassador the United Nations pic.twitter.com/Odg6ikjXCL — ANI (@ANI) January 3, 2018

"They (Pakistan) work with us at times, and they also harbor the terrorists that attack our troops in Afghanistan. That game is not acceptable to this administration. We expect far more cooperation from Pakistan in the fight against terrorism" says Nikki Haley,US Ambassador to UN pic.twitter.com/CnNDFPvUzo — ANI (@ANI) January 3, 2018

"The (U.S.) President is willing to go to great lengths to stop all funding from Pakistan as they continue to harbor and support terrorism" says Nikki Haley, US Ambassador to UN pic.twitter.com/m0MnWXGShX — ANI (@ANI) January 3, 2018

उन्होंने कहा कि सहायता राशि रोकने का संबंध पूरी तरह पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को पनाह देने से है। निक्की ने कहा, ‘हम जानते हैं कि आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे आए और ऐसा कुछ करे। अगर एक्शन लेने के बारे में बात कही जाए तो आप लोगों को अगले 24 से 48 घंटों के बीच जरूर कुछ देखने को मिलेगा।’

बता दें कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने नए साल में पाकिस्‍तान को तगड़ा झटका देते हुए 255 मिलियन डॉलर (1624 करोड़ रुपये) की आर्थिक मदद पर तत्‍काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उन्होंने पाकिस्तान को खूब खरी-खोटी सुनाई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बीते 15 वर्षों में 33 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दी और उसने बदले में झूठ और छल के सिवाय कुछ नहीं दिया। वह सोचता है कि अमेरिकी नेता मूर्ख हैं। ट्रंप बोले- पाकिस्तान आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह देता रहे, यह मंजूर नहीं।

