Nikhil Gupta Case in US: खालिस्तानी अलगावदी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में निखिल गुप्ता ने अमेरिकी अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया। उनका यह कदम उनके और उनके परिवार के लिए एक “लंबी और थका देने वाली” कानूनी लड़ाई को खत्म करने का एक कदम था। सूत्रों के मुताबिक यह बातें खुद निखिल गुप्ता ने कही हैं।

सूत्रों के अनुसार, परिवार को इस बात का आभास था कि ऐसा कदम उठाया जा सकता है, लेकिन उन्हें अंतिम फैसले की जानकारी शुक्रवार को वकील के जरिए मिली। परिवार के एक करीबी सूत्र ने कहा कि परिवार बहुत लंबे समय से यह लड़ाई लड़ रहा है। निखिल ने महसूस किया होगा कि इसका परिवार पर क्या असर पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने इसे खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने कोई ‘सरकारी गवाह’ बनने जैसा कदम नहीं उठाया है, बल्कि वकील के मुताबिक उन्होंने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया है।

सदमे में निखिल का परिवार

निखिल गुप्ता की पत्नी और मां इस खबर से सदमे में हैं कि उन्होंने दोष स्वीकार कर लिया है, क्योंकि इसका सीधा मतलब लंबी कैद की सजा है। 54 वर्षीय निखिल गुप्ता ने ‘मर्डर-फॉर-हायर’ (पैसे देकर हत्या की साजिश), इसकी साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के आरोपों में अपना गुनाह कबूल किया है। इन आरोपों में संयुक्त रूप से अधिकतम 40 साल की जेल की सजा हो सकती है। उन्होंने मैनहट्टन संघीय अदालत में अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज सारा नेटबर्न के सामने अपना पक्ष रखा।

निखिल गुप्ता के परिवार को हुआ तगड़ा नुकसान

लंबी कानूनी लड़ाई के कारण गुप्ता के परिवार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है, जिसके चलते उन्हें निजी वकील की सेवाएं बंद करनी पड़ीं। अंततः गुप्ता को अमेरिका में सरकार द्वारा नियुक्त वकील की सहायता लेनी पड़ी। अब परिवार मई के आखिरी हफ्ते में होने वाली सजा की सुनवाई के लिए निजी वकील करने हेतु पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा है।

भारत सरकार की क्या भूमिका?

परिवार का दावा है कि विदेश मंत्रालय (MEA) के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिशों के बावजूद, भारत सरकार की ओर से उन्हें कोई सहायता नहीं मिली है। निखिल गुप्ता ने जनवरी 2025 में दिए एक साक्षात्कार में बताया था कि प्राग में हिरासत के दौरान उन्हें तीन बार भारतीय दूतावास की मदद मिली थी, लेकिन अमेरिका प्रत्यर्पण के बाद पहले छह महीनों में उन्हें कोई राजनयिक मदद नहीं मिली।

निखिल गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया था और 14 जून को उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। उन्होंने अपने कथित सह-साजिशकर्ता विकास यादव (पूर्व रॉ अधिकारी) के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया था और अमेरिकी सबूतों को मनगढ़ंत बताया था।

दूसरी ओर भारत सरकार ने इस साजिश में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है और इसे सरकारी नीति के खिलाफ बताया है। विकास यादव के बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह अब भारत सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। कौन है निखिल गुप्ता जिसे अमेरिकी अदालत देगी सजा, गुरपतवंत सिंह पन्नू से है कनेक्शन

