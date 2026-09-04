नाइजीरिया के दक्षिणी इलाके में तेल पाइपलाइन में तेल चुराने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई है। एक पर्यावरण समूह ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। हालांकि अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या की पुष्टि नहीं की है।

दक्षिणी नाइजर का डेल्टा इलाका तेल-समृद्ध क्षेत्र है, यहां भारी मात्रा में तेल पाया जाता है। NGO के अनुसार, गुरुवार तड़के दक्षिणी नाइजर डेल्टा इलाके में एक पाइपलाइन से तेल चोरी करने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई।

गैर-कानूनी तरीके से निकाल रहे थे तेल

‘यूथ्स एंड एनवायरनमेंटल एडवोकेसी सेंटर’ ने बताया कि यह घटना गुरुवार आधी रात के आसपास रिवर्स राज्य के ओक्रिका में हुई। पुलिस ने कहा कि पीड़ितों की मौत कच्चा तेल चुराने की कोशिश के दौरान हुई। न्यूज एजेंसी रायटर्स के मुताबिक, रिवर्स पुलिस के प्रवक्ता ASP ब्लेसिंग काबोर्लो अगाबे ने कहा, “घटना से जुड़े हालात का पता लगाने और तथ्यों की पुष्टि करने के लिए जांच चल रही है।”

यह घटना, जिसमें कम से कम अक्टूबर 2023 के बाद से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, नाइजर डेल्टा में कच्चे तेल की चोरी और पाइपलाइन में तोड़-फोड़ की लगातार बनी हुई समस्या को उजागर करती है। यहाँ गैर-कानूनी तरीके से तेल निकालने (टैपिंग) की वजह से मौतें हुई हैं, प्रदूषण फैला है और नाइजीरिया के तेल उद्योग को नुकसान पहुँचा है।

नदी में शव तैरते हुए भी देखे गए

यूथ्स एंड एनवायरनमेंटल एडवोकेसी सेंटर ने बताया कि यह घटना ओकारी जेटी पर तब हुई जब एक जहाज में तेल भरा जा रहा था और कुछ संदिग्ध चोर तेज प्रेशर के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट को नावों में भर रहे थे। समूह ने यह भी कहा कि कुछ लोग लापता हैं और नदी में शव तैरते हुए भी देखे गए हैं। हालांकि रॉयटर्स स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं कर सका कि क्या हुआ और मरने वालों की संख्या क्या है।

नाइजीरिया सिक्योरिटी एंड सिविल डिफेंस कॉर्प्स ने कहा कि हताहतों की जो संख्या बताई जा रही है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है और इसमें शामिल पदार्थ की तकनीकी पुष्टि की जरूरत है। उसने कहा कि वह मरने वालों, घायलों और लापता लोगों की संख्या का पता लगाने और संभावित लापरवाही, मिलीभगत या आपराधिक मदद की जांच करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

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पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों पर हुए दो बड़े हमले हुए हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने ली है। बीएलए ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के 25 जवानों को मार गिराया। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के तीन वाहनों को भी उड़ाने का दावा किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें