इस शख्स ने 50 साल में पूरी की पीएचडी, 76 साल के निक एक्सटेन को पत्नी और पोती के सामने मिली डिग्री

डॉ निक एक्सटेन साल 2016 में 69 साल की उम्र में फिलॉसफी में एमए करने के लिए यूनिवर्सिटी ब्रिस्टल आए थे। उन्होंने फिलॉसफी में पीएचडी 2022 में पूरी की, जिस समय उनकी उम्र 75 हो गई थी।

निक एक्सटेन ने 50 साल में पूरी की पीएचडी (फोटो- ट्विटर/@GEAfolayan)

Nick Axten: एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने का सपना हर छात्र का होता है। छात्र अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद डिग्री पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जिसमें छात्र को 50 साल बाद अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई है। इस शख्स की उम्र इस समय 76 वर्ष है। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया गया है। 50 साल बाद मिली डिग्री यह मामला ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी, यूके का है। यहां एक छात्र को तकरीबन 50 साल बाद पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया गया है। इस छात्र का नाम डॉ. निक एक्सटेन है और उनकी उम्र 76 साल है। निक ने साल 1970 में यूएस की पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से मैथमेथकल सोशियोलॉजी में अपनी थियेसिस शुरू की थी, लेकिन 5 साल बाद ही वे अपनी पीएचडी पूरी किए बिना ब्रिटेन वापस लौट गए। 14 फरवरी 2023 को निक को ब्रिस्टेल यूनिवर्सिटी ने पीएचडी डिग्री से सम्मानित किया। इस मौके पर उनके साथ उनकी 11 साल की पोती फ्रेया और पत्नी क्लेयर भी मौजूद थीं। डॉ एक्सटेन साल 2016 में 69 साल की उम्र में फिलॉसफी में एमए करने के लिए यूनिवर्सिटी ब्रिस्टल आए थे। उन्होंने फिलॉसफी में पीएचडी 2022 में पूरी की, जिस समय उनकी उम्र 75 हो गई थी। उनका शोध उन विचारों पर आधारित है, जिन पर वे पांच दशक पहले अमेरिका में काम कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल ने एक प्रेस बयान में कहा, यह प्रत्येक व्यक्ति के मूल्यों के आधार पर मानव व्यवहार को समझने के लिए एक नया सिद्धांत है। Also Read Turkey Syria Earthquake: तुर्की-सीरिया भूकंप में मरने वालों की संख्या 41 हजार के पार, जानें अब कैसे हैं हालात

उन्होंने कहा, “मैं 70 के दशक की शुरुआत में जो करने की कोशिश कर रहा था वह असाधारण रूप से कठिन था।” लीड्स में एक स्नातक छात्र के रूप में अपने समय को याद करते हुए उन्होंने कहा, “…यह वियतनाम युद्ध, पेरिस, प्राग और छात्रों के धरने का समय था। जैक स्ट्रॉ लीड्स में छात्र संघ के अध्यक्ष थे।” उन्होंने आगे कहा, “समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों अच्छे विषय थे। मैं उनका अध्ययन करने गया क्योंकि मैं लोगों को समझना चाहता था।” एक्सटेन ने कहा कि जब वह ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में शामिल हुए, तो अन्य सभी छात्र लगभग 23 वर्ष के थे।” उनके पर्यवेक्षक, प्रोफेसर समीर ओकाशा ने कहा, “निक अपने समय के दौरान अविश्वसनीय रूप से उत्साही, ऊर्जावान और प्रतिबद्ध छात्र थे। अपनी मूल पीएचडी शुरू करने के आधी शताब्दी के बाद उन्हें स्नातक होते देखना शानदार है।

