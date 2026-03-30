न्यूज़ीलैंड के सबसे बड़े ड्रग तस्कर के नाम का खुलासा हुआ है। इसी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हत्यारा सरदार सतवंत सिंह एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल न्यूजीलैंड में बलतेज सिंह को ड्रग तस्करी की गतिविधियों को अंजाम देने के अपराध में 2023 में गिरफ्तार किया गया था। बलतेज सिंह को 22 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि उसे 2023 में ही सजा सुनाई गई थी लेकिन उसका नाम अभी तक सार्वजनिक इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसने इसको लेकर कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन अब न्यूजीलैंड की अदालत ने रोक हटा ली है और इसलिए उसका नाम सार्वजनिक कर दिया गया है।

बलतेज सिंह कौन है?

बलतेज सिंह इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह का भतीजा है। वह न्यूजीलैंड के सबसे बड़े ड्रग तस्करी ऑपरेशन्स में से एक का मुख्य चेहरा था। न्यूज़ीलैंड के न्यूज़ आउटलेट ‘स्टफ’ ने बताया कि बलतेज सिंह अब सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने की योजना नहीं बना रहा है, इसलिए अब उसका नाम सार्वजनिक किया जा सकता है।

दिल्ली से करता था नारियल पानी इंपोर्ट

बलतेज सिंह ऑकलैंड में रहने वाला एक सफल व्यवसायी था। 2021 में बलतेज सिंह ने एक इंडस्ट्रियल यूनिट किराए पर ली और बड़ी मात्रा में ड्रग्स (जिनमें एफ़ेड्रिन और मेथामफेटामाइन शामिल थे) का आयात शुरू कर दिया। अगस्त 2021 में बलतेज सिंह ने नई दिल्ली से नारियल पानी के 1440 कैन मंगाए। इनमें से कुछ कैन में एफ़ेड्रिन (एक ऐसा ड्रग जिसका इस्तेमाल मेथ बनाने में होता है) और घुला हुआ मेथामफेटामाइन मिला था।

इसके बाद बलतेज सिंह ने नई दिल्ली से दुबई के रास्ते नारियल पानी के कैन का एक और पैलेट मंगाया, जिनमें से कुछ में एफ़ेड्रिन और मेथ मिला था। 2022 में भी यह सिलसिला जारी रहा। अक्टूबर में टोरंटो से 40-फुट का एक कंटेनर आया जिसमें ‘हनी बियर लेगर बीयर’ के लगभग 30,000 कैन थे। इसके ठीक दो महीने बाद दिसंबर में अमेरिका से 40-फुट का एक और कंटेनर आया, जिसमें कोम्बुचा की 22,680 बोतलें थीं।

2023 में हुआ खुलासा

इन दोनों खेपों को बलतेज सिंह ने जनवरी 2023 में अपने कब्जे में लिया और अपनी किराए की यूनिट में पहुँचा दिया। लगभग उसी समय बलतेज ने ड्रग्स के वितरण के लिए एक और व्यक्ति (हिम्मतजीत ‘जिमी’ सिंह कहलों) के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन मार्च 2023 में 21 साल के एडन सगाला की मौत हो जाती है। एडन की मौत ‘हनी बियर लेगर बीयर’ पीने से हुई थी और जिसमें मेथ की मात्रा हद से ज़्यादा पाई गई थी। इसके बाद से मामले की जांच शुरू हुई। एडन को यह बीयर बलतेज सिंह के साथी हिम्मतजीत ने दी थी। इसके बाद हिम्मतजीत ने उन दूसरे प्रोडक्ट्स को वापस लेने की जल्दबाजी की जिन्हें उसने बांटा था और आखिरकार वह पकड़ा गया। हिम्मतजीत को गैर-इरादतन हत्या का दोषी पाया गया और 21 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। इस बीच एडन के अस्पताल में भर्ती होने के कुछ दिनों बाद बलतेज सिंह को ऑकलैंड एयरपोर्ट पर पुलिस ने रोक लिया।

एयरपोर्ट पर बलतेज हुआ गिरफ्तार

बलतेज को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को उसके बैकपैक में 10,000 डॉलर से ज़्यादा कैश भी मिला। इस बीच बलतेज सिंह के किराए के स्टोरेज यूनिट्स की तलाशी में 338.6 किलोग्राम ठोस मेथ और 428.6 किलोग्राम तरल पदार्थ मिला, जिसमें अनुमानित तौर पर 260-340 किलोग्राम प्रतिबंधित नशीला पदार्थ था। पुलिस ने बलतेज सिंह की क्रिसलर 300 कार की डिक्की से 121,600 डॉलर भी बरामद किए।

मुकदमे के दौरान बलतेज सिंह के वकील रॉन मैन्सफील्ड ने कहा कि उसकी अच्छी साख की वजह से भारत में किसी के कहने पर नशीले पदार्थों की तस्करी के धंधे में शामिल किया गया था। हालांकि जजों ने यह माना कि बलतेज सिंह इस ऑपरेशन की सबसे ऊपर नहीं था। फिर भी कोर्ट ने मेथ आयात करने के लिए मजबूर किए जाने के बलतेज सिंह के दावे को अविश्वसनीय माना, और उसे 22 साल जेल की सज़ा सुनाई।

गिरफ्तारी के समय के आसपास बलतेज सिंह ने अपना नाम सार्वजनिक होने से रोकने के लिए नाम छिपाने की स्थायी अनुमति के लिए भी अर्जी दी थी। हाई कोर्ट ने यह अनुमति दे दी, क्योंकि उनके वकील ने दलील दी थी कि अगर उनका नाम बताया गया, तो ऑकलैंड के इस कारोबारी और उनके परिवार को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इस अपील के समर्थन में बलतेज के पिता ने भी कोर्ट में एक हलफनामा दिया, जिसमें कहा गया था कि इंदिरा गांधी के हत्यारे से संबंध होने के कारण उनका परिवार सिखों और हिंदुओं के बीच बदनाम हो गया है, और उन्हें लगातार धमकियों और डराने-धमकाने का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि नवंबर 2025 में सरकारी पक्ष ने हाई कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया, और कोर्ट ऑफ अपील ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बलतेज सिंह का नाम सार्वजनिक करने की अनुमति दे दी। बालते सिंह ने शुरू में इस फैसले के खिलाफ न्यूज़ीलैंड के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने यह कोशिश वापस ले ली।

सतवंत सिंह का भतीजा है बलतेज

बलतेज, सरवन सिंह अगवान के बेटा है। सरवन सिंह के भाई सतवंत सिंह उन दो सिख बॉडीगार्ड्स में से एक थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। यह हत्या ‘ऑपरेशन ब्लूस्टार’ के बदले में की गई थी। ऑपरेशन ब्लूस्टार एक सैन्य अभियान था, जिसका मकसद अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालना था।

सतवंत सिंह का परिवार बाद में 1980 के दशक में न्यूज़ीलैंड चला गया। वहां उन्होंने शुरू में ऑकलैंड में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाई। समय के साथ परिवार की संपत्ति में अचानक बढ़ोतरी की खबरें आने लगीं। बलतेज के पिता एक रियल एस्टेट कंपनी के मालिक बन गए और 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत का एक घर खरीदा।

खालिस्तान समर्थकों के बीच लोकप्रिय बलतेज

खबरों के मुताबिक ऑकलैंड के स्थानीय गुरुद्वारों में खालिस्तान समर्थकों द्वारा बलतेज सिंह का काफी सम्मान किया जाता था, क्योंकि उसके परिवार का संबंध सतवंत सिंह से था। खुफिया सूत्रों ने बताया कि बलतेज के संबंध ऐसे लोगों से थे, जो अलगाववाद का समर्थन करते हैं। पंजाब पुलिस और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां बलतेज की गिरफ्तारी के बाद से ही इस मामले पर नजर रखे हुए थीं।

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