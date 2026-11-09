Israel Election News: इजरायल के पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजनकोट ने रविवार को सरकार बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के सहयोगियों से संपर्क किया। आइजनकोट ने कहा, “हम आपातकाल की स्थिति में हैं और इजरायल के लिए एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं, जहां से वापसी संभव नहीं है।”

राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित एक समारोह में गादी आइजनकोट ने कहा, “इजरायल को नए नेतृत्व की उतनी ही जरूरत है, जितनी सांस लेने के लिए हवा की। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बताए गए चार सिद्धांतों के आधार पर इजरायल में एक आपातकालीन सरकार का जल्द गठन करना संभव भी है और सही भी, एक ऐसी सरकार जिसे नेसेट में स्पष्ट बहुमत हासिल हो।”

हम एक गंभीर राजनयिक संकट के बीच में हैं- आइजनकोट

द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, आइजनकोट ने कहा, “हम एक गंभीर राजनयिक संकट के बीच में हैं। यहां तक ​​कि हमारे सबसे करीबी दोस्त और रणनीतिक सहयोगी भी कह रहे हैं कि इजरायल के साथ उनके संबंधों पर फिर से विचार करने की जरूरत है।” उन्होंने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच की पार्टी से अपने साथ जुड़ने की अपील की, लेकिन इस शर्त के साथ कि प्रधानमंत्री वे खुद बनेंगे। उन्होंने कहा, “जो कोई भी इस पल की गंभीरता को समझता है, उसके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं और मैं पूरे दिल से और स्वेच्छा से हाथ बढ़ाने को तैयार हूं।”

אנו נמצאים בעת חירום.

ישראל צריכה מנהיגות חדשה כאוויר לנשימה.

אני משוכנע שניתן ונכון להקים ממשלת חירום ישראלית במהירות, על בסיס ארבעת העקרונות שהצבתי – ממשלה שזוכה לרוב גדול בכנסת🇮🇱



צפו בהצהרה המלאה שנשאתי במעמד קבלת המנדט מנשיא המדינה >> pic.twitter.com/AMaWxRUet3 — Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 8, 2026

राष्ट्रपति ने आइजनकोट को दिया 28 दिन का समय

आइजनकोट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अब उनके पास गठबंधन सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय है। राष्ट्रपति हर्जोग उन्हें दो हफ्ते तक का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं। राष्ट्रपति के साथ परामर्श के दौरान, 67 सांसदों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों ने सिफारिश की कि सरकार बनाने का पहला मौका आइजनकोट को दिया जाए, जबकि 46 सांसदों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों ने नेतन्याहू के नाम का सुझाव दिया।

कौन हैं गादी आइजनकोट?

गादी आइजनकोट के बारे में बात करें तो वे इजरायल के एक प्रमुख जनरल रहे हैं। वे फिलहाल इजरायल की विपक्षी पार्टी याशर के नेता हैं। वह इजरायल रक्षा बलों के 21वें चीफ ऑफ स्टाफ (सैन्य प्रमुख) रह चुके हैं और उन्होंने 2015 से 2019 तक इस पद पर कार्य किया था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमलों के बाद, वह नेतन्याहू की आपातकालीन युद्ध कैबिनेट में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुए थे।

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इजरायल के चुनावों प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसके चलते गठबंधन की पार्टियों में भी टकराव है। इसके चलते विपक्षी पार्टी याशर के सांसद नेता गदी आइजनकोट को प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हो गए हैं। उन्हें नेतन्याहू के 46 के मुकाबले 67 नेसेट सदस्यों का समर्थन हासिल है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…