अमेरिका और ईरान के बीच अब तक कोई डील नहीं हो पाई है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच भी मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। हालांकि इस बातचीत ने दोनों नेताओं के बीच जारी तनाव को उजागर कर दिया।

दरअसल, नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रुख अपनाए। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से साफ कहा है कि ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लगातार टालना बड़ी गलती होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिए थे कि वह आने वाले दिनों में ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही संभावित कार्रवाई पर रोक लगा दी गई।

ट्रंप-नेतन्याहू के बीच क्या मतभेद?

बताया जा रहा है कि इस फैसले से नेतन्याहू खुश नहीं थे। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते। यही वह मुद्दा है जिस पर दोनों नेताओं के बीच सबसे ज्यादा मतभेद देखने को मिल रहे हैं।

एक इजरायली सूत्र ने दावा किया है कि नेतन्याहू ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य एक्शन चाहते हैं जबकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ किसी भी तरह के बड़े टकराव से बचना चाहते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं- बेंजामिन नेतन्याहू वही करेंगे, जो अमेरिका कहेगा।

ईरान जंग कब शुरू हुई, क्या हाल अब?

जानकारी के लिए बता दें कि फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर संयुक्त हमला किया था। इसके बाद से लगातार तनाव और संघर्ष जारी है। अप्रैल में सीजफायर जरूर हुआ, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी रही। इसी वजह से पूरी दुनिया में तेल संकट गहराया और सप्लाई चेन प्रभावित हुई।हालांकि तनाव के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका भी अपने रुख पर कायम है।

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