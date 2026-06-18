अमेरिका और ईरान के समझौते के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इजरायल की सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगा, भले ही ईरान ने पीस डील पर साइन करने के लिए सख्त शर्त रखी है।

नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में वह पीछे नहीं हटेगी और वहां वह सीमा से 10 किलोमीटर (6 मील) तक के इलाके पर कब्जा बनाए रखेगी।

इजराइल की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी- नेतन्याहू

नेतन्याहू ने आगे कहा कि इजराइल को “दक्षिणी लेबनान में एक सुरक्षा जोन बनाए रखना होगा और इसके लिए जरूरी है कि हम वहाँ से तब तक न हटें जब तक इजराइल की सुरक्षा जरूरतों के लिए ऐसा करना जरूरी हो।”

Netanyahu doubles down on IDF not leaving southern Lebanon, despite Trump's US-Iran deal



'Maintaining the security zone in southern Lebanon requires that we do not leave as long as Israel's security arrangements are not in place' pic.twitter.com/tvhqMTmrJ2 — RT (@RT_com) June 18, 2026

मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका-ईरान के बीच हुई डील में लेबनान में भी युद्ध खत्म करने की बात कही गई है, जहाँ इजराइल चरमपंथी हिज्बुल्लाह गुट से लड़ रहा है।

अमेरिका के साथ रिश्ते पर बोले नेतन्याहू

इसके अलावा, बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट युद्ध के दौरान अमेरिका अपने सहयोगी देश के साथ खड़ा रहा।

उनके कार्यालय की ओर से बयान के मुताबिक नेतन्याहू ने एक कार्यक्रम में कहा, “संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे भी चुनौतियां हैं। इनके लिए शांत रहकर फैसले लेने, इजराइल की सुरक्षा से जुड़े हितों की मजबूती से रक्षा करने और साथ ही अमेरिकी दोस्तों के साथ अपने अहम रिश्तों को बनाए रखने की जरूरत है। वे इस लड़ाई में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे- एक ऐसी साझेदारी जिसकी हम बहुत कद्र करते हैं।”

नेतन्याहू ने अभी तक इस समझौते पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है, हालांकि उनके गठबंधन के कुछ सदस्यों ने बुधवार को समझौते की डिटेल सामने आने से पहले ही इसे खारिज कर दिया था।

फिर किया इजरायल ने हमला

इस बीच, गुरुवार को लेबनान में दो अलग-अलग घटनाओं में इजरायली हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई। लेबनानी सरकारी मीडिया नेशनल न्यूज एजेंसी के अनुसार, पहला हमला कफर तेबनीत कस्बे में हुआ, जहां एक ड्रोन हमले में दो लोगों से भरी कार को निशाना बनाया गया।

मृतकों की पहचान बिलाल कमाल हायक और अली इस्माइल तुफैली के रूप में हुई है। सीएनएन के अनुसार, एक अलग हमले में, दक्षिणी शहर जेबदीन में ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई।

सीएनएन के अनुसार, लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ईरान युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक इजरायली हमलों में 3,900 से अधिक लोग मारे गए हैं।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते का ऐलान कर दिया है। हालांकि इससे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुश नहीं हैं। इससे ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बढ़ते मतभेद भी सामने आ गए हैं। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल का अभियान खत्म नहीं हुआ है। हालांकि अमेरिका क्षेत्रीय सेटलमेंट के लिए ज़ोर दे रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें