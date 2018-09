एल्टीट्यूड एयर एयरलाइन का एक घरेलू हेलीकॉप्टर मध्य नेपाल में शनिवार को लापता हो गया। अधिकारियों ने कहा कि हेलीकॉप्टर में सात लोग सवार हैं। द काठमांडू पोस्ट की खबर के मुताबिक, हेलीकॉप्टर गोरखा जिले के समागॉन से काठमांडू के मार्ग पर था, जहां सुबह 8:05 पर उसका हवाई यातायात नियंत्रण टावर से संपर्क टूट गया। उसे नुवाकोट और धाडिंग जिले की सीमा पर आखिरी बार देखा गया था।

Missing chopper is spotted in place called Satyawati inside a dense forest. Crash site lies at an altitude of 5500 feet & rescue operation is being attempted,but adverse weather is hindering operation:Nepal Civil Aviation Authority on chopper with 7 people aboard crashes in Nepal

#UPDATE The chopper went off the radar & is seen in between the border of Nuwakot and Dhading district of Nepal. The status of the 7 passengers on board is not known. The acute weather is hindering the rescuers to get to the spot where it is spotted: Nepal Police https://t.co/6WeORhUCLc

