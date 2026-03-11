नेपाल की राजनीति में इस समय बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के वरिष्ठ नेता बालेंद्र शाह (Balendra Shah) ने भारत और नेपाल के रिश्तों को और मजबूत बनाने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और करीबी संबंधों को और बेहतर तथा परिणाम देने वाला बनाया जाएगा।

35 साल के बालेंद्र शाह पहले रैपर के रूप में पहचाने जाते थे, लेकिन अब वे राजनीति में तेजी से उभरे हैं। अगर वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो वे नेपाल के पहले मधेसी और सबसे युवा प्रधानमंत्री होंगे। उनकी पार्टी की चुनावी सफलता के बाद देश में नई सरकार बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है।

टी20 विश्व कप खिताब जीतने पर भारत को दी बधाई

बालेंद्र शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भारत सरकार और भारतीय जनता को भारतीय क्रिकेट टीम के लगातार दो बार टी20 विश्व कप खिताब जीतने पर बधाई दी। भारत ने रविवार को अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर टी20 विश्व कप जीता और तीन बार खिताब अपने नाम करने वाली पहली टीम बन गई। दरअसल मोदी ने नेपाल में चुनाव जीतने पर उन्हें और उनकी पार्टी के नेताओं को बधाई दी थी। शाह ने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ पड़ोसी देशों के नहीं हैं, बल्कि यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी बेहद मजबूत हैं। इसलिए दोनों देशों को मिलकर इन्हें और आगे बढ़ाना चाहिए।

नेपाल के संसदीय चुनावों में इस बार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी को बड़ी जीत मिली है। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत 165 सीटों में से 125 सीटें जीतकर पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। इस जीत के बाद पार्टी बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। आरएसपी को आनुपातिक मतदान प्रणाली में भी भारी समर्थन मिला है। अब तक उसे करीब 49 लाख से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अंतिम परिणाम आने के बाद पार्टी की सीटों की संख्या और बढ़ सकती है।

इसी बीच आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामिछाने (Rabi Lamichhane) ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार “विकास केंद्रित कूटनीति” पर जोर देगी। यानी विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य विकास और आर्थिक सहयोग होगा।

लामिछाने ने उम्मीद जताई कि भारत और नेपाल के बीच संपर्क, सांस्कृतिक पर्यटन, ऊर्जा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा मिलेगा और भविष्य में साझा समृद्धि का रास्ता मजबूत होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संदेश में कहा कि भारत नेपाल के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका विश्वास है कि दोनों देशों के संयुक्त प्रयासों से आने वाले वर्षों में रिश्ते नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे।

नेपाल की प्रतिनिधि सभा में कुल 275 सीटें हैं। इनमें से 165 सीटें प्रत्यक्ष चुनाव से और 110 सीटें आनुपातिक प्रणाली से चुनी जाती हैं। फिलहाल प्रत्यक्ष चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है और आरएसपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। अब अंतिम परिणाम आने के बाद नेपाल में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। (With PTI Input)

