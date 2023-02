Nepal : मुश्किल में पीएम प्रचंड, कई कैबिनेट मंत्रियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा ,राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने लिया समर्थन वापस

Nepal : राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रबी लामिछाने ने कहा कि मंत्री भी आज ही प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देंगे।

नेपाल के प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल फोटो क्रेडिट: ओली का सचिवालय)

Nepal : नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार से हटने का फैसला किया है। मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि सत्ताधारी गठबंधन के अंदर दरार तेज हो गई है। नेपाल की चौथी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने सरकार छोड़ने से पहले रविवार को एक बैठक की और गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला किया। इसकी घोषणा पार्टी अध्यक्ष रबी लामिछाने ने की थी।

Nepal : रबी लामिछाने ने की घोषणा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रबी लामिछाने ने कहा कि मंत्री भी आज ही प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर दरार पिछले महीने तब शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने लामिछाने के सांसद पद को अदालत द्वारा उनकी नागरिकता को “अमान्य” करार दिए जाने के बाद अमान्य कर दिया था। जिस समय अदालत ने फैसला सुनाया उस समय लामिछाने उप प्रधान मंत्री और गृह मामलों के मंत्री भी थे। Nepal : रबी लामिछाने कर रहे थे बहाली की कोशिश, दी थी धमकी नेपाल की सियासत में यह उठापटक पिछले कई दिनों से जारी है। पद से हटाए जाने के बाद रबी लामिछाने ने खुद की बहाली की मांग को लेकर पीएम प्रचंड के साथ कई दौर की बैठक की थी और मांगें पूरी नहीं होने पर बाहर निकलने की धमकी दी थी। रबी लामिछाने के नेतृत्व वाली आरएसपी ने नवंबर 2022 के आम चुनाव में एक वैकल्पिक शक्ति और लोगों की उम्मीद के रूप में उभरकर तूफान खड़ा कर दिया था। लेकिन हाल ही में यह सत्ता के खेल और राजनीति में उलझती हुई नजर आई थी। क्योंकि पासपोर्ट धोखाधड़ी के मामले में पूर्व गृह मंत्री लामिछाने एक जांच से गुजर रहे थे। Also Read Ram Mandir के लिए नेपाल से आ रहे दो शालिग्राम, बिहार के रास्ते अयोध्या पहुंचेंगे काली नदी के ‘विशेष पत्थर’ Nepal : रबी लामिछाने पर क्या थे आरोप ? रबी लामिछाने को एक ही समय में एक अमेरिकी और नेपाली पासपोर्ट का उपयोग करते पाया गया था। मामले की जांच चल रही है।

27 जनवरी को,नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने RSP के अध्यक्ष रबी लामिछाने को उनके विधायक पद यह कहते हुए छीन लिया था कि संसदीय चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने जो नागरिकता प्रमाणपत्र पेश किया था, वह अमान्य था। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, उनके नागरिकता प्रमाणपत्र को रद्द करने से उन्हें गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष के पद भी गंवाने पड़े थे।

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram