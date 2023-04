दुबई जा रहे विमान के इंजन में लगी आग, काठमांडू एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग

नेपाल में विमान ने पकड़ी आग (फाइल फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

नेपाल में एक विमान ने टेकऑफ लेते ही आग पकड़ ली है। ये विमान फ्लाइ दुबई का बताया जा रहा है जिसने काठमांडू एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। लेकिन उड़ान भरते ही कुछ तकनीकी खराबी आई और विमान ने आग पकड़ ली। असल में विमान को दुबई के लिए रवाना होना था, लेकिन टेकऑफ लेते ही विमान के इंजन ने आग पकड़ ली और पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए इसे वापस काठमांडु एयरपोर्ट पर ही लैंड करवाया। अब किस वजह से ये आग लगी, अभी तक स्पष्ट नहीं। बताया जा रहा है कि इस आग की वजह से किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई है और सभी सुरक्षित हैं। अभी के लिए विमान ने फिर दुबई के लिए उड़ान भर दी है। नेपाल के पर्यटन मंत्री का कहना है कि काठमांडू हवाईअड्डे से उड़ान भरने के दौरान कथित तौर पर आग लगने वाले दुबई विमान को अब दुबई भेजा गया है। दुबई जाने वाली इस फ्लाइट में 20 नेपाली नागरिक और 49 विदेशी नागरिक सवार थे। सूत्रों का कहना है कि फ्लाई दुबई के इस विमान के एक इंजन में रात 9 बजे के आसपास आग लग गई थी। जिसके बाद एयरपोर्ट पर हलचल मच गई और मौके पर फायर विभाग की कई गांड़ियां लगाई गईं। https://www.jansatta.com/blank.html

