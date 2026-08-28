नेपाल में चीन बॉर्डर के पास के कस्बों और गांवों में भयानक बाढ़ आई है। अभी सैकड़ों लोग लापता हैं और प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि कई देशों ने सर्च और रेस्क्यू टीम भेजने की बात कही लेकिन नेपाल ने उनके ऑफर ठुकरा दिए हैं। नेपाल की बालेन शाह सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसकी घरेलू सुरक्षा और रेस्क्यू एजेंसियां इस ऑपरेशन को संभालने में सक्षम हैं।

इस बाढ़ के कारण बुधवार से करीब 472 लोगों की मौत हो गई है और 1,500 से ज्यादा लोग लापता हैं। बचावकर्मी कीचड़ और मलबे में खोज कर रहे हैं। वहीं नई झीलों से और बाढ़ का डर बढ़ गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर छेत्री ने कहा, “मदद का ऑफर स्वाभाविक है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। अभी हमें ऐसी मदद की जरूरत नहीं है।”

कई देशों ने रेस्क्यू टीमों को भेजने की कही बात

नेपाल सरकार को भारत, चीन, US, UK, जापान, साउथ कोरिया, श्रीलंका और बांग्लादेश से अपनी सर्च और रेस्क्यू टीमों को ऑपरेशन में मदद करने की इजाज़त देने की रिक्वेस्ट मिली हैं। अधिकारियों ने कहा कि नेपाल ने अपनी सेना, पुलिस और दूसरी घरेलू एजेंसियों पर भरोसा करने का फैसला किया है। पढ़ें नेपाल बाढ़ पर लेटेस्ट अपडेट

इससे पहले भारत ने IAF की दो फ्लाइट्स में बाढ़ से जूझ रहे नेपाल को 47.5 टन इमरजेंसी सप्लाई भेजी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा, “नेपाल ने जो भी रिक्वेस्ट की है, हम उस पर काम कर रहे हैं।” मदद में टेंट, कंबल, दवाइयां, खाना, जनरेटर और दूसरी ज़रूरी चीज़ें शामिल थीं। भारत कनेक्टिविटी ठीक करने और राहत कामों में मदद के लिए बेली ब्रिज भी बना रहा है।

नेपाल मदद क्यों नहीं लेगा?

एक अधिकारी ने कहा कि यह फ़ैसला नेपाली सेना और पुलिस की सिफारिश पर लिया गया था। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, “हमें चीन और दूसरे देशों से भी ऐसी ही रिक्वेस्ट मिली थीं, लेकिन हमें रिक्वेस्ट ठुकरानी पड़ी।” अधिकारी ने कहा कि यह फ़ैसला 2015 के भूकंप के दौरान नेपाल के अनुभव से प्रभावित था, जब कई विदेशी बचाव टीमों के आने से तालमेल में दिक्कतें आईं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 2015 के गोरखा भूकंप में नेपाल में लगभग 9,000 लोग मारे गए थे और 23,000 से ज़्यादा घायल हुए थे।

हालांकि नेपाल वन-डोर मैकेनिज्म के जरिए पैसे की मदद मांग रहा है। सरकार ने विदेश में अपने मिशन को सिर्फ़ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के ज़रिए मदद मांगने का निर्देश दिया है। कुछ देशों ने पहले ही आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरे देशों ने बचाव, राहत, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए मदद की पेशकश की है। एप्पल के CEO टिम कुक ने भी डोनेशन का वादा किया है। अमेरिका, ब्रिटेन और वर्ल्ड बैंक ने भी आर्थिक मदद का ऐलान किया है।

एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मासातो कांडा ने कहा कि उन्होंने नेपाल के लिए बैंक का सपोर्ट बताने के लिए पीएम बालेंद्र शाह से बात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “तुरंत इमरजेंसी के अलावा हम बेहतर रिस्क असेसमेंट, अर्ली वॉर्निंग सिस्टम और जान बचाने में मदद के लिए ज़्यादा मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए तैयारी और मजबूती को मज़बूत करने में नेपाल को समर्थन करना जारी रखेंगे।”

अमेरिका भी कर रहा मदद

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका, नेपाल को मानवीय मदद देने के लिए तैयार है। वहीं ब्रिटिश विदेश सचिव एड मिलिबैंड ने भी विदेश मंत्री शिशिर खनल से बात की और ब्रिटिश सरकार के समर्थन के बारे में बताया। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपडेट भी मांगे, जिसमें लापता ब्रिटिश नागरिकों को ढूंढने की कोशिशें भी शामिल हैं।

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बाढ़ से प्रभावित विदेशी नागरिकों की मदद को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (ERT) बनाई है। मंत्रालय ने कहा, “ERT मंत्रालय के अंदर सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी के तौर पर काम करेगा, जो बाढ़ की घटना से प्रभावित, लापता या उससे जुड़े विदेशी नागरिकों के लिए खोज, बचाव, जानकारी वेरिफिकेशन और कॉन्सुलर मदद को आसान बनाएगा।”

लापता हैं सैकड़ों लोग

नेपाल पुलिस ने कहा कि कई देशों के विदेशी नागरिकों का अभी भी पता नहीं चला है, जिनमें भारतीय, अमेरिकी, मलेशियाई, यूक्रेनियन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियाई और कनाडाई शामिल हैं। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, लापता लोगों में 290 भारतीय, 65 अमेरिकी, 51 मलेशियाई, 53 यूक्रेनियन, 33 ब्रिटिश, 35 ऑस्ट्रेलियाई और 25 कनाडाई शामिल हैं। साथ ही कई दूसरे देशों के नागरिक भी शामिल हैं। चीनी अधिकारियों ने यह भी बताया है कि करीब 100 चीनी नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।

नेपाल की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सैटेलाइट एनालिसिस का हवाला देते हुए कहा कि लहेंडे नदी को ब्लॉक करने वाली चट्टानों और बर्फ ने रसुवागढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग के पास एक नई झील बना दी है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार, गुरुवार सुबह तक झील में लगभग 2 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा हो गया था और यह ओवरफ्लो होने लगा था। सरकारी ब्रॉडकास्टर CGTN के अनुसार, अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले तीन दिनों में और 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा हो जाएगा और वे बाढ़ के खतरे पर करीब से नजर रख रहे हैं।

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि करीब 200 भारतीय नागरिक तिब्बत में फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लापता भी हो सकते हैं और स्थानीय अधिकारियों की मदद से उनकी तलाश की जा रही है। पढ़ें पूरी खबर