नेपाल में हालिया बाढ़ की तबाही के बीच एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, नेपाल-चीन सीमा से लगे रसुवा जिले में बनी बैरियर झील (Barrier Lake) का तटबंध टूट गया है जिसके बाद पानी का स्तर बढ़ रहा है।
अधिकारियों ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए निगरानी बढ़ा दी है। तटबंध टूटने के बाद झील से पानी के तेजी से निकलने की आशंका है जिससे निचले इलाकों में अचानक बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है।
फ्लैश फ्लड से प्रभावित त्रिशूली इलाके के ड्रोन विजुअल सामने आए हैं। एक बार फिर बाढ़ के खतरे को देखते हुए इलाके को खाली कराया जा रहा है। त्रिशूली से रसुवा तक सड़क निर्माण का काम अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। सभी JCB मशीनों को वापस बुलाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है।
त्रिशूली में नेपाल पुलिस के अधिकारी पी. चौधरी ने कहा, ”पानी का स्तर बढ़ने वाला है, इसलिए सभी को रोका जा रहा है। ऑपरेशन में लगी सभी गाड़ियां वापस लौट रही हैं। सभी लोग वहां से निकाले जा रहे हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। सारा काम रोक दिया गया है। इससे भी ज्यादा गंभीर बाढ़ आने की आशंका है, इसलिए सभी को अलर्ट पर रखा गया है।”
वहीं एक JCB चालक ने बताया, ”हमारे अधिकारियों ने हमें निर्देश दिया कि ऊपर की ओर पानी का स्तर बढ़ रहा है, इसलिए अपनी मशीनों के साथ सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और इंतजार करें। हमें फिलहाल काम शुरू नहीं करने बल्कि अगले निर्देश का इंतजार करने को कहा गया है… सभी लोगों को वहां से निकाल लिया गया है।”
चीन ने पहले ही दी थी चेतावनी
इससे पहले चीन ने चेतावनी दी थी कि अगर इस बैरियर झील का तटबंध टूटता है तो नेपाल के कई हिस्सों में एक बार फिर से बाढ़ आ सकती है। अब तटबंध के टूटने की सूचना के बाद नेपाल में प्रशासन और स्थानीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब नेपाल पहले ही भीषण फ्लैश फ्लड से प्रभावित है। 26 अगस्त को भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है और कई इलाकों में सड़क तथा अन्य बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है।
क्या होती है बैरियर झील?
भूस्खलन या चट्टानों और मलबे के किसी नदी के रास्ते में जमा होने से जब पानी का बहाव रुक जाता है तो उसके पीछे पानी जमा होकर बैरियर झील बन सकती है। ऐसी झील का प्राकृतिक बांध कमजोर होने पर अचानक टूट सकता है और बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर बह सकता है। इससे कुछ ही समय में फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।