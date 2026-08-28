नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बीच इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो युवक बाढ़ में मारी गई एक महिला के शव से कान की बालियां निकालते नजर आ रहे हैं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में भारी आक्रोश है। नेपाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी है।

41 सेकंड के इस वीडियो में दो युवक लकड़ी के पट्टों और महिला के बाल पकड़कर शव को खींचते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वे महिला के दोनों कानों से बालियां निकालकर अलग रख देते हैं। घटना के दौरान आसपास कई लोग मौजूद नजर आ रहे हैं। इनमें से कुछ लोग घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करते दिखते हैं, लेकिन कोई उन्हें रोकता नजर नहीं आता।

नेपाल पुलिस ने की गिरफ्तारी

नेपाल पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृत महिला के कान से बालियां निकालने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने वीडियो का एक हिस्सा भी शेयर किया है। हालांकि, पुलिस ने आरोपियों की पहचान और घटना के सटीक स्थान से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। वहीं, इंडिया टुडे के मुताबिक, वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई थी। हालांकि, नेपाल पुलिस की कार्रवाई से वीडियो में दिखाई गई घटना को लेकर जांच आगे बढ़ने की पुष्टि होती है।

नेपाल में तबाही का मंजर

यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब नेपाल और तिब्बत में भीषण फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा रखी है। इस प्राकृतिक आपदा में दोनों क्षेत्रों में करीब 400 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 1,500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं।

भारतीय नागरिक भी फंसे

आपदा के बीच बड़ी संख्या में लोग अब भी अलग-अलग इलाकों में फंसे हुए हैं, जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। भारत सरकार प्रभावित भारतीयों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। बाढ़ के कारण सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त होने से राहत एवं बचाव अभियान में भी मुश्किलें आ रही हैं।

नए खतरे की आशंका

अधिकारियों की नजर एक तेजी से भर रही नई बैरियर झील पर भी बनी हुई है। जलस्तर बढ़ने के कारण इसके टूटने या पानी के अचानक नीचे की ओर आने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में पहले से ही भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे इलाकों में एक और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

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नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। नेपाल-तिब्बत सीमा से सामने आए एक खौफनाक वीडियो में एक परिवार बाढ़ के बीच दो मंजिला मकान की बालकनी में फंसा दिखाई दे रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।