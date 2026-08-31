Nepal Flood News: नेपाल में आई जल प्रलय से जनजीवन पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक, देश की 11 जलविद्युत परियोजनाओं के नीचे बनी सुरंगों में 933 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इन 11 में से ज्यादातर परियोजनाएं 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ से तबाह हुए भोटेकोशी-त्रिशूल नदी गलियारे के किनारे स्थित हैं।

जलविद्युत के इनमें से ज्यादातर प्लांट रसुवा जिले में स्थित हैं, जो कि तिब्बत की सीमा के पास हैं, और पड़ोसी नुवाकोट में भी हैं। अधिकारियों का मानना ​​है कि बाढ़ के चलते तबाह हो चुके प्लांट में कई लोग या तो गाद से भरी सुरंगों में फंसे हुए हैं या फिर पानी के बहाव के साथ बह गए हैं।

कितने श्रमिकों के फंसे होने का अनुमान?

लापता या फंसे हुए श्रमिकों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है लेकिन अमेरिकी न्यूज एजेंसी सीएनएन द्वारा संकलित आंकड़े बताते हैं कि 570 से अधिक अपर त्रिशुली 1 परियोजना में हैं, जबकि अन्य 122 अपर त्रिशुली 3बी सर्विसेज से हैं।

सीएनएन की रिपोर्ट में नेपाल के ऊर्जा मंत्रालय के प्रवक्ता मोहन शाक्य के हवाले से रविवार सुबह यह भी कहा गया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने और भोजन और पानी की आपूर्ति करने के लिए कुछ सुरंगों में छेद किए गए हैं।

Nepal has intensified rescue efforts to free hundreds of people trapped inside tunnels at hydropower projects, including the Trishuli-3A site, following Wednesday’s flash floods.



Rescuers, including experts from India and China, are trying to make contact with those inside the… pic.twitter.com/RNnhAGzKrE — All India Radio News (@airnewsalerts) August 31, 2026

900 से ज्यादा लोगों के लापता होने की संभावना

नेपाली सरकार और वैश्विक समाचार रिपोर्टों सहित कई स्रोतों से डेटा एकत्रित करके इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सका है कि ऊपरी त्रिशुली की दो परियोजनाओं के अंतर्गत 700 से अधिक लोग लापता हैं। इसके अलावा रसुवागढ़ी, अपर त्रिशूली 3ए और लांगटांग खोला परियोजनाओं में लगभग 180 अन्य लोग लापता हैं।

रेस्क्यू टीम इस वक्त समय के साथ जंग लड़ रही है। यह टीम भारत और चीन के विशेषज्ञों के साथ मिलकर जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा पाने के मकसद से काम कर रही है। हालांकि, घाटी से बहकर आए कीचड़ और पत्थरों की दीवार ने इन सुरंगों तक रेस्क्यू टीम की पहुंच को बाधित कर दिया है, जिससे प्रत्येक सुरंग धंस गई है।

रात-रात भर काम कर रही रेस्क्यू टीम

बचाव दल द्वारा साझा की गई तस्वीरों और वीडियो में दिखाया गया है कि मिट्टी हटाने वाले उपकरण टन भर कीचड़ और चट्टानों को खोदते हुए रात भर काम कर रहे हैं। एक वीडियो में बचाव अभियान को गति देने के लिए बड़ी संख्या में तैनात नेपाली सैनिक, खोदे गए गड्ढे में टॉर्च की रोशनी डाल रहे हैं ताकि बचावकर्मी एक सुरंग में रेंगकर प्रवेश कर सकें।

नेपाल के प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ने बाढ़ को ‘अभूतपूर्व और विनाशकारी प्राकृतिक आपदा’ बताया है और नेपाल के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता का आह्वान किया है। बाढ़ से अब तक 900 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और आने वाले कुछ हफ्तों में यह संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि बचावकर्मी और शव बरामद कर रहे हैं और सड़कों और पुलों के नष्ट होने के बाद कटे हुए दूरदराज के इलाकों से संपर्क फिर से स्थापित कर रहे हैं।

सुरंगों में फंसे लोगों सहित 4,200 से अधिक लोग अभी भी सीमा के नेपाल की ओर लापता हैं। इसके अलावा, चीन की ओर 546 लोग लापता हैं।

नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 903 हो गई जबकि 4,247 लोग अब भी लापता हैं। चीनी मीडिया की खबरों के अनुसार, इस आपदा में चीन की ओर भी 16 लोगों की मौत हुई है जबकि तिब्बत में करीब 550 लोग अब भी लापता हैं। वहीं, विदेश मंत्रालय ने रविवार को बताया कि 403 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से चीन से नेपाल में प्रवेश कर गए और 500 भारतीय अभी भी चीन में सुरक्षित हैं। पढ़िए पूरी खबर…