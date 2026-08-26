तिब्बत से निकलने वाली भोटे कोशी नदी में बुधवार को आई अचानक बाढ़ से नेपाल के कई इलाके डूब चुके हैं। बाढ़ के कारण नेपाल के रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए। अब तक कुल आठ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 33 सुरक्षाकर्मी लापता बताए जा रहे हैं।

प्रभावित क्षेत्रों और राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, उफनती नदी ने चीन के तिब्बत में जिलोंग से लेकर रसुवा, नुवाकोट (त्रिशुली) और धाडिंग तक फैले 60 किलोमीटर लंबे मार्ग पर स्थित कई बस्तियों को बहा दिया। यह नदी रसुवा में त्रिशुली नदी से मिलती है।

त्रिभुवन त्रिशूला हाई स्कूल, जो इस क्षेत्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्कूल है। या तो बह गया या बुरी तरह डूब हो गया है। जिससे यह क्षेत्र शेष हिमालयी क्षेत्र से कट गया।

आपदा प्रबंधन अधिकारी ने कहा कि हमें हताहतों के बारे में अपुष्ट खबरें मिली हैं। हम पुष्ट जानकारी जुटा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि तिब्बत में एक ग्लेशियर के पिघलने से नेपाल में सुबह करीब 9:15 बजे भोटे कोशी नदी में बाढ़ आ गई।

अधिकारियों ने कहा कि चीनी पक्ष से प्राप्त जानकारी से संकेत मिलता है कि हालांकि भोटे कोशी में जलस्तर घट रहा है, लेकिन नई बाढ़ के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है।

प्रभावित मार्ग नेपाल के तिब्बत के साथ 260 वर्ष से अधिक पुराने व्यापार मार्ग का हिस्सा है। त्रिशुली नदी पर बने कम से कम आधा दर्जन पुल बह गए हैं, जिनमें मालेखु क्षेत्र के पुल भी शामिल हैं, जिससे दो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों- चितवन और पोखरा की ओर जाने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया है।

प्रारंभिक रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि बाढ़ से कम से कम 430 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई। नेपाल सेना बचाव अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रही है और अन्य सुरक्षा एजेंसियां ​​भी इसमें सहयोग कर रही हैं।

नेपाल में अचानक आई बाढ़ से अब तक क्या?

आठ लोगों की मौत, दर्जनों लापता: भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद आठ शव बरामद किए गए हैं। रसुवा में नेपाल पुलिस के छब्बीस जवान और सशस्त्र पुलिस बल के सात जवान लापता हैं। तिमुरे स्थित रसुवा सीमा शुल्क कार्यालय के चौदह कर्मचारी, 11 स्थायी और तीन संविदा कर्मचारी भी लापता हैं।

चीन-नेपाल सीमा के पास बाढ़ का कहर: बुधवार सुबह तिब्बत सीमा के पास रसुवा में भोटे कोशी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। यह नदी तिब्बत से निकलती है और नेपाल की त्रिशुली नदी में मिल जाती है, जो अंततः भारत में गंडक नदी के रूप में बहती है। बाढ़ का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।

तिमुरे और स्याप्रू बेसी सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं: बाढ़ ने रसुवा जिले के तिमुरे और स्याप्रू बेसी को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसकी आबादी लगभग 50,000 है। बताया जा रहा है कि गांव और बुनियादी ढांचा परियोजना स्थल बह गए हैं।

हेलिकॉप्टरों की तैनाती के बाद कम से कम 17 लोगों को बचाया गया: बाढ़ में फंसे पांच लोगों को बचाकर बिदुर नगरपालिका- 4 के चक्रदेव अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले, नेपाली सेना ने बताया था कि हेलिकॉप्टरों द्वारा 12 लोगों को बचाया गया था- छह स्याप्रू बेसी से, दो मैलुंग से और चार धुंचे से। खोज और बचाव अभियान के लिए सेना के चार और निजी हेलिकॉप्टरों को तैनात किया गया था।

घर-सड़कें और पुल बह गए: नुवाकोट के त्रिशुली बाजार के पास लगभग 60 घर बह गए और दो मोटर योग्य पुल क्षतिग्रस्त हो गए। वाहन, सामान और अन्य संपत्ति भी बह गई, जबकि त्रिशुली अस्पताल तक सड़क संपर्क बाधित हो गया। देवीघाट भी बाढ़ से प्रभावित हुआ।

नेपाल की 12% से अधिक जलविद्युत क्षमता प्रभावित: रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि 430 मेगावाट बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसमें से अधिकांश जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित है। यह देश की कुल 3.2 गीगावाट जलविद्युत क्षमता का 12% से अधिक है। त्रिशुली और देवीघाट जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि 25 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के तीन ब्लॉक और एक सबस्टेशन बह गए।

स्वास्थ्य अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने सहायता जुटाना शुरू कर दिया है: विश्व स्वास्थ्य संगठन लगभग 1,000 लोगों के लिए दवाएं और उपकरण भेजने की तैयारी कर रहा है। साथ ही 15 आपातकालीन टेंट भी भेजे जा रहे हैं। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने काठमांडू के बीर अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में 100 आपातकालीन बिस्तर आरक्षित किए हैं। छह डॉक्टरों और दो नर्सों को तैनात किया है और चिकित्सा सामग्री से भरी एक एम्बुलेंस भेजी है।

कारण की जांच जारी है, हिमनदी विस्फोट (GLOF) की संभावना का आकलन किया जा रहा है: जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में रसुवा में सात मिलीमीटर से कम हल्की बारिश हुई है। अधिकारी हिमनदी विस्फोट (GLOF) की संभावना की जांच कर रहे हैं। पिछले साल भोटे कोशी में आई घातक बाढ़ का कारण तिब्बत में स्थित एक हिमनदी के ऊपर स्थित झील का जल निकासी था।

तिब्बत के ग्यिरोंग में ‘भारी हताहत’ की खबर: चीनी सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, तिब्बत के ग्यिरोंग काउंटी में चीन-नेपाल सीमा पर स्थित प्रमुख चौकी ग्यिरोंग बंदरगाह पर हुए भूस्खलन में कई लोगों के मारे जाने या लापता होने की आशंका है। खोज और बचाव अभियान जारी रहने के कारण चीनी सीमा की ओर जाने वाली सड़कें, संचार और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई हैं।

शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश के लिए आदेश दिया: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश का आदेश दिया है और दूसरी आपदाओं को रोकने के लिए मजबूत निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों की मांग की। एक साल पहले भी ग्यिरोंग नदी पर भूस्खलन हुआ था।

Nepal Flood: उत्तरी नेपाल में ‘जल प्रलय’, अचानक आई बाढ़, अलर्ट जारी, देखिए वीडियो

उत्तरी नेपाल में बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों में भारी तबाही मचाई और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह करीब नौ बजे भोटे कोशी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। बताया जा रहा है कि पानी तिब्बत की ओर से आया। पढ़ें पूरी खबर।