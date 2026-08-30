नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने वहां इस कदर तबाही मचाई है कि मरने वालों की संख्या का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। भले ही सरकारी आंकड़ों में अभी मरने वालों की संख्या 800 के करीब पहुंची हो, लेकिन वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नेपाल के शवदाह गृहों यानी मुर्दाघरों में डेडबॉडीज को रखने की जगह नहीं बची है और इसलिए वहां की सरकार ने बड़े पैमाने पर शवों को दफनाने का फैसला किया है।

नेपाल सरकार ने अज्ञात और लावारिस शवों को बड़े पैमाने पर दफनाने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि वहां के मुर्दाघरों में अब शवों को रखने की जगह नहीं है। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि दफनाने से पहले शवों के DNA सैंपल सुरक्षित रखे जाएंगे ताकि भविष्य में उनके परिजनों की पहचान होने पर वह सैंपल उन्हें सौंपे जा सकें।

चितवन जिले में दफनाए 70 शव

नेपाल के गृह मंत्रालय ने रविवार को फैसला किया कि अब राहत बचाव अभियान के दौरान जो शव मिलते जाएंगे उन्हें दफना दिया जाएगा। दफनाने से पहले DNA सैंपल लिया जाएगा। सरकार का यह फैसला चितवन जिले में करीब 70 लावारिस शवों को दफनाए जाने के एक दिन बाद आया है। बता दें कि नेपाल में आई बाढ़ के बाद शवों का एक केंद्र काठमांडू बना है।

राजधानी के ही मुर्दाघर भरे

काठमांडू स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के मुर्दाघर में बड़ी संख्या में शव पहुंचने से हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। एक डॉक्टर के मुताबिक, मोर्चरी में उसकी निर्धारित क्षमता से करीब चार गुना ज्यादा शव रखे जा चुके हैं। ऐसे में अब वहां और शवों के लिए जगह नहीं बची है।

चितवन में मिले 250 से अधिक शव

बाढ़ के बाद सबसे ज्यादा शव चितवन जिले में मिले हैं। यह इलाका पहाड़ी क्षेत्रों से करीब 150 किलोमीटर नीचे की ओर है, जहां त्रिशूली नदी आगे जाकर चौड़ी होती है और नारायणी नदी में मिलती है। अधिकारियों के मुताबिक, चितवन में करीब 250 से अधिक शव बरामद किए जा चुके हैं। बता दें कि नेपाल में आई इस त्रासदी में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मरने वालों की संख्या 800 के करीब जा पहुंची है।

अगर बाद में हुई शवों की पहचान तो…?

एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि बड़े पैमाने पर शवों को दफनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है क्योंकि मुर्दाघर फुल हो चुके हैं। हालांकि शवों के DNA सैंपल लिए जाएंगे और उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। अगर भविष्य में किसी शव के परिजन सामने आते हैं और अपनी धार्मिक या सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहते हैं तो आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद वह डीएनए सैंपल और वह शव को बाहर निकालकर परिवार को सौंप दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें: ‘ऐसा लगा कोई शैतान आसमान से नीचे उतर आया हो…’ लोगों ने सुनाई नेपाल में आई बाढ़ की डरा देने वाली कहानी

नेपाल के रसुवा जिले के 52 साल के किसान श्याम लाल थापा को बुधवार सुबह का वो खौफनाक मंजर आज भी डराता है, जब कीचड़, चट्टानों और पानी के सैलाब ने उनके अपनों की जान ले ली। इस बाढ़ ने उनकी रोजी-रोटी भी छीन ली। यहां पढ़ें पूरी खबर…