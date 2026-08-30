Go to Live Updates

Nepal Flash Flood LIVE Updates: नेपाल में आई बाढ़ में कम से कम 682 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 3,000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि बचाव दल मलबे और प्रभावित इलाकों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब तक 4,451 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन मानवीय मदद की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि हजारों बच्चों को तुरंत मदद की जरूरत है और अस्थायी कैंपों में बचे हुए लोगों तक अंतरराष्ट्रीय मदद पहुंचनी शुरू हो गई है।

यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि कम से कम 17000 बच्चों को तुरंत मानवीय मदद की जरूरत है। बाढ़ ने 18 स्कूलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 20 अन्य को नुकसान पहुंचाया। इससे प्रभावित क्षेत्रों में हजारों छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस का अनुमान है कि इस आपदा से कम से कम 93000 लोग प्रभावित हुए हैं। अस्थायी कैंपों में शरण लिए हुए कुछ बचे हुए लोगों तक अब मानवीय मदद पहुंच रही है। हालांकि, जरूरतें अभी भी बड़े पैमाने पर बनी हुई हैं।

Live Updates

नेपाल में आई बाढ़ से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिये जनसत्ता डॉट कॉम के साथ...

08:22 (IST) 30 Aug 2026

अमेरिका 3.6 मिलियन डॉलर की मदद देगा

अमेरिका ने कहा है कि वह नेपाल को 3.6 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है।

08:05 (IST) 30 Aug 2026

हमें भारत से बहुत उदार आपूर्ति प्राप्त हुई है- नेपाल के वित्त मंत्री

नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने कहा, "हमें भारत से बहुत उदार आपूर्ति प्राप्त हुई है। मुझे लगता है कि तीन मालवाहक विमान पहले ही आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री ने एकजुटता व्यक्त करने और नेपाल को आवश्यक हर तरह की सहायता देने का वादा करने में बहुत सकारात्मक रुख दिखाया है। वे फंसे हुए कुछ भारतीय तीर्थयात्रियों के बारे में भी चिंतित हैं, और उनका बचाव भी हमारी प्राथमिकता है..."

07:46 (IST) 30 Aug 2026

केरल में 16 लोग सुरक्षित घर वापस लौटे

केरल के सीएम वी.डी. सतीशान ने बताया कि नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद केरल से सोलह लोग सुरक्षित घर लौट आए हैं, जिनमें कोच्चि से 14 सदस्यीय समूह, कक्कनाड से श्रुति शिखामणि और पिरवोम से रिनीत मोहन शामिल हैं।

07:28 (IST) 30 Aug 2026

लोग कीचड़ में से अपना सामान ढूंढ रहे हैं

कुछ दिन पहले तक नेपाल के ये शांत पहाड़ी गांव थे। आज, बाढ़ में बचे लोग कीचड़ में से अपना सामान ढूंढ रहे हैं, जो बाढ़ के पानी में बह गया है। विनाशकारी बाढ़ से हुई तबाही का मंजर पूरे क्षेत्र में साफ दिखाई दे रहा है। देवीघाट में नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। घर और दुकानें मिट्टी और मलबे की मोटी परतों के नीचे दब गए हैं, जिससे निवासी मलबे में से अपना सामान ढूंढने के लिए मजबूर हैं और साथ ही लापता प्रियजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ के पानी के आने के खौफनाक पलों को याद करते हुए, बचे लोगों ने बताया कि उनके पास भागने के लिए बस कुछ ही मिनट थे, और वे अपने घर और सामान को पीछे छोड़ आए जो पानी में बह गए।

https://twitter.com/PTI_News/status/2093880104598605873

07:20 (IST) 30 Aug 2026

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ने नागरिकों से सतर्क रहने को कहा

नेपाल की नेशनल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग में भोटे कोशी नदी के आस-पास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने को कहा है। ज़िला प्रशासन को नदी में बाढ़ का बहाव बढ़ने और नदी से तेज़ आवाज़ आने की जानकारी मिली थी। अथॉरिटी ने कहा कि और जानकारी मिलने पर आगे की अपडेट दी जाएगी।

07:18 (IST) 30 Aug 2026

त्रिशूली में हाइड्रोपावर टनल पर बचाव अभियान जारी

देश में अचानक आई बाढ़ के बीच त्रिशूली में हाइड्रोपावर टनल पर बचाव अभियान जारी है।

07:17 (IST) 30 Aug 2026

नेपाल में बारिश के चलते बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा

नेपाल और बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया, जिससे शनिवार को बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। ये नदियां पहले से ही पड़ोसी हिमालयी देश में इस सप्ताह की शुरुआत में आई अचानक बाढ़ से उफान पर थीं।

07:17 (IST) 30 Aug 2026

128 भारतीय लोगों से नहीं हो पा रहा संपर्क

विदेश मंत्रालय ने बताया है कि चार दिन पहले नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ के बाद कुछ भारतीय लापता हैं, जबकि 108 अन्य लोगों को बचा लिया गया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय मूल के 128 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।

07:14 (IST) 30 Aug 2026

भारत ने राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी

नई दिल्ली ने भारतीय वायु सेना के सी-130जे सैन्य परिवहन विमान के माध्यम से नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि विमान में खोज और बचाव अभियान के लिए उपकरणों के साथ-साथ एक तकनीकी दल और डीएनए विश्लेषण के लिए फोरेंसिक उपकरणों के साथ फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम भी थी।