Nepal Flash Flood LIVE Updates: नेपाल में आई बाढ़ में कम से कम 682 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 3,000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि बचाव दल मलबे और प्रभावित इलाकों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब तक 4,451 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन मानवीय मदद की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि हजारों बच्चों को तुरंत मदद की जरूरत है और अस्थायी कैंपों में बचे हुए लोगों तक अंतरराष्ट्रीय मदद पहुंचनी शुरू हो गई है।
यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि कम से कम 17000 बच्चों को तुरंत मानवीय मदद की जरूरत है। बाढ़ ने 18 स्कूलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 20 अन्य को नुकसान पहुंचाया। इससे प्रभावित क्षेत्रों में हजारों छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस का अनुमान है कि इस आपदा से कम से कम 93000 लोग प्रभावित हुए हैं। अस्थायी कैंपों में शरण लिए हुए कुछ बचे हुए लोगों तक अब मानवीय मदद पहुंच रही है। हालांकि, जरूरतें अभी भी बड़े पैमाने पर बनी हुई हैं।
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अमेरिका 3.6 मिलियन डॉलर की मदद देगा
अमेरिका ने कहा है कि वह नेपाल को 3.6 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है।
हमें भारत से बहुत उदार आपूर्ति प्राप्त हुई है- नेपाल के वित्त मंत्री
नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने कहा, "हमें भारत से बहुत उदार आपूर्ति प्राप्त हुई है। मुझे लगता है कि तीन मालवाहक विमान पहले ही आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री ने एकजुटता व्यक्त करने और नेपाल को आवश्यक हर तरह की सहायता देने का वादा करने में बहुत सकारात्मक रुख दिखाया है। वे फंसे हुए कुछ भारतीय तीर्थयात्रियों के बारे में भी चिंतित हैं, और उनका बचाव भी हमारी प्राथमिकता है..."
केरल में 16 लोग सुरक्षित घर वापस लौटे
केरल के सीएम वी.डी. सतीशान ने बताया कि नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद केरल से सोलह लोग सुरक्षित घर लौट आए हैं, जिनमें कोच्चि से 14 सदस्यीय समूह, कक्कनाड से श्रुति शिखामणि और पिरवोम से रिनीत मोहन शामिल हैं।
लोग कीचड़ में से अपना सामान ढूंढ रहे हैं
कुछ दिन पहले तक नेपाल के ये शांत पहाड़ी गांव थे। आज, बाढ़ में बचे लोग कीचड़ में से अपना सामान ढूंढ रहे हैं, जो बाढ़ के पानी में बह गया है। विनाशकारी बाढ़ से हुई तबाही का मंजर पूरे क्षेत्र में साफ दिखाई दे रहा है। देवीघाट में नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। घर और दुकानें मिट्टी और मलबे की मोटी परतों के नीचे दब गए हैं, जिससे निवासी मलबे में से अपना सामान ढूंढने के लिए मजबूर हैं और साथ ही लापता प्रियजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ के पानी के आने के खौफनाक पलों को याद करते हुए, बचे लोगों ने बताया कि उनके पास भागने के लिए बस कुछ ही मिनट थे, और वे अपने घर और सामान को पीछे छोड़ आए जो पानी में बह गए।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ने नागरिकों से सतर्क रहने को कहा
नेपाल की नेशनल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग में भोटे कोशी नदी के आस-पास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने को कहा है। ज़िला प्रशासन को नदी में बाढ़ का बहाव बढ़ने और नदी से तेज़ आवाज़ आने की जानकारी मिली थी। अथॉरिटी ने कहा कि और जानकारी मिलने पर आगे की अपडेट दी जाएगी।
त्रिशूली में हाइड्रोपावर टनल पर बचाव अभियान जारी
देश में अचानक आई बाढ़ के बीच त्रिशूली में हाइड्रोपावर टनल पर बचाव अभियान जारी है।
नेपाल में बारिश के चलते बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा
नेपाल और बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया, जिससे शनिवार को बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। ये नदियां पहले से ही पड़ोसी हिमालयी देश में इस सप्ताह की शुरुआत में आई अचानक बाढ़ से उफान पर थीं।
128 भारतीय लोगों से नहीं हो पा रहा संपर्क
विदेश मंत्रालय ने बताया है कि चार दिन पहले नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ के बाद कुछ भारतीय लापता हैं, जबकि 108 अन्य लोगों को बचा लिया गया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय मूल के 128 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।
भारत ने राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी
नई दिल्ली ने भारतीय वायु सेना के सी-130जे सैन्य परिवहन विमान के माध्यम से नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि विमान में खोज और बचाव अभियान के लिए उपकरणों के साथ-साथ एक तकनीकी दल और डीएनए विश्लेषण के लिए फोरेंसिक उपकरणों के साथ फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम भी थी।