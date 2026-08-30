Nepal Flash Flood LIVE Updates: नेपाल में आई बाढ़ में कम से कम 682 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 3,000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि बचाव दल मलबे और प्रभावित इलाकों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब तक 4,451 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन मानवीय मदद की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि हजारों बच्चों को तुरंत मदद की जरूरत है और अस्थायी कैंपों में बचे हुए लोगों तक अंतरराष्ट्रीय मदद पहुंचनी शुरू हो गई है।

यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि कम से कम 17000 बच्चों को तुरंत मानवीय मदद की जरूरत है। बाढ़ ने 18 स्कूलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 20 अन्य को नुकसान पहुंचाया। इससे प्रभावित क्षेत्रों में हजारों छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस का अनुमान है कि इस आपदा से कम से कम 93000 लोग प्रभावित हुए हैं। अस्थायी कैंपों में शरण लिए हुए कुछ बचे हुए लोगों तक अब मानवीय मदद पहुंच रही है। हालांकि, जरूरतें अभी भी बड़े पैमाने पर बनी हुई हैं।

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