नेपाल में आई बाढ़ में कम से कम 903 लोगों की मौत हो गई है जबकि आपदा के बाद अब भी करीब 4250 लोग लापता हैं। बचावकर्मी आपदा के छठे दिन लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास कर रहे हैं। इस बीच त्रिभुवन त्रिशुली सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र दवाड़ी ने 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ से 1600 छात्रों की जान बचाई।

राजेंद्र ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि तबाही का मंजर कल्पना से परे है। बाढ़ के उस दिन को याद करते हुए प्रिंसिपल राजेंद्र दवाड़ी ने कहा , “जब मुझे सूचना मिली, मैं कक्षा में था। कुछ ही मिनटों में सभी शिक्षक इकट्ठा हुए और स्कूल खाली करने का फैसला लिया। हमने सबको सचेत करने के लिए स्कूल की घंटी बजाई। उस समय स्कूल में 900 छात्र मौजूद थे। हमने स्कूल बसों को भी यहां आने से रोक दिया। जैसे ही एक स्कूल बस नए पुल को पार कर रही थी, पुराना पुल ढह गया। हम सभी पहाड़ी पर चढ़ गए और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा स्कूल बह गया था।”

#WATCH | Bidur, Nepal | "The devastation is beyond imagination," says the quick-thinking and fast-acting Principal of Tribhuvan Trishuli Secondary School, who saved 1,600 students from flash floods on 26th August



Recounting the day the flash flood hit the area, Principal… pic.twitter.com/emBAhwY3Qi — ANI (@ANI) August 31, 2026

प्रिंसिपल ने कहा कि एक शिक्षक संतोष परिहार लापता हैं। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और हमें स्कूल को एक सुरक्षित स्थान पर फिर से स्थापित करना होगा। हमें दान की मदद की जरूरत होगी।

तिब्बत में करीब 550 लोग अब भी लापता

प्रभावित सभी आठ जिलों से शव बरामद किए गए हैं। माना जा रहा है कि यह आपदा नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के खिसकने या हिमस्खलन के कारण आई जिसने 26 अगस्त को उत्तरी और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई। हिमालयी सीमा क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी में बाढ़ का पानी आने से घर, वाहन, सड़कें और पुल बह गए और पनबिजली परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा। चीनी मीडिया की खबरों के अनुसार, इस आपदा में चीन की ओर भी 16 लोगों की मौत हुई है जबकि तिब्बत में करीब 550 लोग अब भी लापता हैं।

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने बताया कि अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। प्राधिकरण के अनुसार, अब तक चितवन से 272, नवलपरासी पूर्व से 207, नवलपरासी पश्चिम से 151 और गोरखा जिले से 62 शव बरामद किए गए हैं। इसी तरह नुवाकोट से 95, धादिंग से 55, तनहूं से 37 और रसुवा से 24 शव बरामद किए गए हैं। प्राधिकरण ने बताया कि अब भी 4,247 लोग लापता हैं। इनमें 85 सुरक्षाकर्मी और 320 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

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नेपाल में अचानक आई बाढ़ के सरकारी आंकड़ों में अभी मरने वालों की संख्या 800 के करीब पहुंची हो, लेकिन वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। नेपाल के शवदाह गृहों यानी मुर्दाघरों में डेडबॉडीज को रखने की जगह नहीं बची है और इसलिए वहां की सरकार ने बड़े पैमाने पर शवों को दफनाने का फैसला किया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(भाषा के इनपुट के साथ)