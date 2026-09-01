नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 939 हो गई जबकि करीब 4000 लोग अब भी लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 10,000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच ​​एक निजी कंपनी के कर्मचारी अपने लापता हुए 150 सहकर्मियों की तलाश की योजना बना रहे हैं।

नेपाल के आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने सोमवार शाम को कहा कि 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से 15 जलविद्युत परियोजनाओं के स्थलों पर 639 लोग अभी भी लापता हैं। काठमांडू के एक होटल के कमरे में 10 लोग हैं। वे सभी एक दीवार को घूर रहे हैं जिस पर ऊपरी त्रिशुली-1 जलविद्युत परियोजना के आसपास के क्षेत्र का नक्शा प्रदर्शित किया गया है। उनके लगभग 150 सहकर्मी उसी क्षेत्र में कहीं फंसे हुए हैं।

साथियों की तलाश में जुटे सहकर्मी

होटल के कमरे में फंसे हुए मजदूरों को बचाने के तरीकों पर चर्चा हो रही है। वाहन कहाँ तक जा सकता है? उसके बाद पैदल कितना चलना होगा? क्या हेलीकॉप्टर मदद कर सकता है? यह ऑस्ट्रियाई कंपनी एंड्रिट्ज़ का वॉर रूम है जो पनबिजली परियोजनाओं के लिए मशीनरी की आपूर्ति और स्थापना करने वाली परियोजना की उपठेकेदार है। एंड्रिट्ज़ के कंट्री हेड मयंक तोमर ने कहा, “बुधवार सुबह 9:30 बजे घटना घटने के तुरंत बाद हमने यह केंद्र स्थापित किया। नेपाली सेना खोज और बचाव अभियान जारी रखे हुए है, वहीं कंपनी भी अपनी ओर से प्रयास कर रही है।”

कंपनी के सूत्रों ने बताया कि बाढ़ के पांच दिन बाद भी उसके 250 से अधिक भारतीय और नेपाली कर्मचारियों में से लगभग 150 लापता हैं। फिलहाल यह जानकारी नहीं है कि उनमें से कितने जिंदा हैं। काठमांडू से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर और तिब्बत के साथ नेपाल की सीमा से 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित अपर त्रिशूली-1 परियोजना 216 मेगावाट की नियोजित क्षमता के साथ, भोटेकोशी नदी गलियारे की सबसे बड़ी परियोजना बनने वाली थी।

सर्च ऑपरेशन में शामिल होने की अनुमति

सोमवार को कंपनी को हेलीकॉप्टर से इलाके में जाने और सीधे सर्च ऑपरेशन में शामिल होने की अनुमति मिल गई थी लेकिन भारी बारिश के कारण योजना रद्द करनी पड़ी। मौसम अनुकूल रहने पर, कंपनी मंगलवार को चार लोगों को हवाई जहाज से उस क्षेत्र में ले जाएगी जबकि आठ अन्य लोग दो चार-पहिया ड्राइव वाहनों में 10 घंटे की ड्राइव करके वहां पहुंचने का प्रयास करेंगे। जब वाहन आगे नहीं जा पाएंगे तो वे पैदल चलना शुरू करेंगे। उनका एक ही उद्देश्य है, जितने अधिक से अधिक लोगों को हो सके, जीवित या मृत, ढूंढना।

कंपनी के अधिकारियों के पास सुरंगों में गहराई तक खुदाई करने के लिए उपकरण नहीं हैं लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तोमर ने कहा, “हमारा शिविर नदी के ठीक किनारे था। यह इलाका अब पूरी तरह से कीचड़ से ढका हुआ है इसलिए हो सकता है कि लोग नदी के तल में फंसे हों। यह एक खुला क्षेत्र है और हम वहां तलाशी अभियान चला सकते हैं। हमें सुरंग में फंसे कुछ लोगों का पता भी है और हम उनकी भी तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं।”

कर्मचारी 15 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी हो सकते

तोमर का कहना है कि प्रभावित क्षेत्र बहुत बड़ा है। “हमारे कर्मचारी 15 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी हो सकते हैं। हमने 5 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ हमें किसी को ढूंढने की बेहतर संभावना है। शिविर स्थल और सुरंग का प्रवेश द्वार हमारे दो प्राथमिकता वाले स्थान हैं,” उन्होंने कहा। कमरे में मौजूद किसी ने पूछा, “क्या लगता है? कोई मिलेगा?” “कल मंगलवार है, बाढ़ को एक हफ्ता हो जाएगा,” दूसरे ने जवाब दिया। अभी कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है लेकिन कमरे में उम्मीद की किरण बहुत ही कम है।

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नेपाल में आई जल प्रलय से जनजीवन पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक, देश की 11 जलविद्युत परियोजनाओं के नीचे बनी सुरंगों में 933 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इन 11 में से ज्यादातर परियोजनाएं 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ से तबाह हुए भोटेकोशी-त्रिशूल नदी गलियारे के किनारे स्थित हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें