Nepal Flood News LIVE Updates: चीन अधिकृत तिब्बत से आई बाढ़ ने नेपाल में भारी तबाही मचाई है। नेपाल के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए गए एक बयान में बताया गया है कि नेपाल में गंडक नदी के ऊपरी कैचमेंट एरिया में अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा होने से हालात काफी खराब हो गए हैं। चीन-नेपाल बॉर्डर पर भी भारी नुकसान की आशंका है।
चीन से नेपाल में दाखिल हुए सैलाब को देखते हुए यूपी और बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। पानी के बहाव में अचानक बढ़ोतरी की संभावना के कारण बिहार में खास सतर्कता बरती जा रही है। चीन अधिकृत तिब्बत के इमिग्रेशन सेंटर का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जो काफी डरा देने वाला है। इस सीसीटीवी फुटेज में बाढ़ की लहरें 5 मंजिला इमारत जितनी ऊंची दिखाई दे रही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है यह जल प्रलय कितनी खतरनाक साबित हो सकती है।
नेपाल टूरिज्म बोर्ड की तरफ से बुधवार को जारी शुरुआती सिचुएशन अपडेट के मुताबिक, नेपाल के रसुवा जिले में भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद 384 टूरिस्ट और यात्री लापता हैं। इनमें 100 से अधिक भारतीय भी शामिल हैं। इस लिस्ट में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं, जिसमें विदेशी नागरिकों का सबसे बड़ा ग्रुप भारतीयों का है।
Nepal Flash Flood Live: पीएम मोदी ने की नेपाल के प्रधानमंत्री से बात
नेपाल में आई बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की है और इस त्रासदी को लेकर दुख जताया है। X पर किए पोस्ट में पीएम मोदी ने बतााय है कि भारत के लोग इस मुश्किल समय में नेपाल में अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। PM ने आगे भरोसा दिलाया कि भारत नेपाल को हर मुमकिन मानवीय मदद देने के लिए तैयार है।
चीन-नेपाल बाढ़ को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने क्या कहा?
नेपाल में आई भीषण बाढ़ को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा है, "मैंने टीवी पर, कैमरे में दिखाई गई फुटेज में यह स्थिति देखी है, और यह सच में बहुत दुखद है। एक पड़ोसी देश के नागरिक के तौर पर हम नेपाल के लोगों के साथ खड़े हैं। हम उनके लिए बहुत चिंतित हैं और उनका दुख समझ सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि स्थिति जल्द से जल्द सुधर जाए क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। वे हमारे भाई-बहन हैं।"
चीन से नेपाल आई इस बाढ़ की क्या है वजह?
नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल के मुताबिक, उत्तरी नेपाल में बस्तियों को तबाह करने वाली अचानक आई बाढ़ की वजह भूकंप है। उन्होंने कहा कि पहले भूकंप आया जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुआ और भोटे कोशी नदी ब्लॉक हो गई।
खनल ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक मीटिंग के दौरान कहा, "आज सुबह 8:37 बजे भूकंप आया, और इसकी वजह से एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिससे नदी ब्लॉक हो गई और बाढ़ के हालात बन गए। खनल के मुताबिक, इस इलाके में 4.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप रिकॉर्ड किया गया था।
अमित शाह ने सम्राट चौधरी से बात की
मूसलाधार बारिश और नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बाढ़ के खतरे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की
Nepal Flood Live Updates: लापता नागरिकों की सूची
नेपाल टूरिज्म बोर्ड की ओर से जारी लापता नागरिकों की लिस्ट
* 12 ब्रिटिश नागरिक
* 105 भारतीय
* 37 नॉन-रेसिडेंट भारतीय
* 17 मलेशियन
* 4 साउथ अफ्रीकन
* 3 अमेरिकन
* 1 ऑस्ट्रेलियन
* 1 डच
* 8 साउथ कोरियन
* 111 लोगों की राष्ट्रीयता अभी कन्फर्म नहीं हुई है
Nepal Flood Live Updates: तिब्बत में ग्यिरोंग पोर्ट का डरावना वीडियो आया सामने
चीन के तिब्बत में ग्यिरोंग पोर्ट का CCTV फुटेज सामने आया है। यह इलाका नेपाल के रसुवा जिले के ठीक सामने है। इस जल प्रलय ने चीन अधिकृत तिब्बत में भारी तबाही मचाई है। वीडियो में लोगों को इधर-उधर भागते हुए देखा जा सकता है।
Nepal Flood Live Updates: नेपाल बाढ़ में 16 लोगों की मौत की पुष्टि
नेपाल सरकार की ओर से शुरुआती जानकारी के आधार पर इस जल प्रलय में 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है।
Nepal Flood Live Updates: नेपाल में आई बाढ़ में करीब 400 लोग लापता
नेपाल सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, चीन से नेपाल में दाखिल हुई बाढ़ में 400 के करीब लोग लापता हो गए हैं। इनमें 100 से अधिक भारतीय शामिल हैं।