Nepal Flood News LIVE Updates: चीन अधिकृत तिब्बत से आई बाढ़ ने नेपाल में भारी तबाही मचाई है। नेपाल के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए गए एक बयान में बताया गया है कि नेपाल में गंडक नदी के ऊपरी कैचमेंट एरिया में अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा होने से हालात काफी खराब हो गए हैं। चीन-नेपाल बॉर्डर पर भी भारी नुकसान की आशंका है।

चीन से नेपाल में दाखिल हुए सैलाब को देखते हुए यूपी और बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। पानी के बहाव में अचानक बढ़ोतरी की संभावना के कारण बिहार में खास सतर्कता बरती जा रही है। चीन अधिकृत तिब्बत के इमिग्रेशन सेंटर का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जो काफी डरा देने वाला है। इस सीसीटीवी फुटेज में बाढ़ की लहरें 5 मंजिला इमारत जितनी ऊंची दिखाई दे रही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है यह जल प्रलय कितनी खतरनाक साबित हो सकती है।

नेपाल टूरिज्म बोर्ड की तरफ से बुधवार को जारी शुरुआती सिचुएशन अपडेट के मुताबिक, नेपाल के रसुवा जिले में भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद 384 टूरिस्ट और यात्री लापता हैं। इनमें 100 से अधिक भारतीय भी शामिल हैं। इस लिस्ट में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं, जिसमें विदेशी नागरिकों का सबसे बड़ा ग्रुप भारतीयों का है।

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